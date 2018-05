Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tekom tedna, ko potekajo Dnevi dediščine evropskih pokopališč, pomembna pokopališča v različnih mestih po Evropi organizirajo razstave, koncerte, vodene oglede, seminarje, delavnice ter druge zanimive dogodke in aktivnosti, ki se večinoma odvijajo na samih pokopališčih.Teden je posvečen odkrivanju zgodovine, kulture, arhitekture in spominov, ki se odražajo na evropskih pokopališčih, z namenom dvigovanja zavesti o pomembnosti pokopališč pri širši javnosti. Foto: BoBo Športna in umetniška narava Josipa Primožiča predstavlja simbolni preplet ter zgodbo v letu, ko je Maribor opredeljen kot Evropsko mesto športa in so Dnevi dediščine evropskih pokopališč izpostavljeni kot uradna prireditev v okviru evropskega leta kulturne dediščine s strani Inštituta kulturnih poti Sveta Evrope. Foto: Pogrebno podjetje Maribor Dodaj v

Na sprehod skozi pokopališče, spomenik kulturne dediščine

V sklopu dnevov dediščine evropskih pokopališč dogodki v Ljubljani in Mariboru

28. maj 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V sklopu dnevov dediščine evropskih pokopališč bodo tudi letos potekala brezplačna vodenja po kulturni dediščini pokopališča Žale. V Mariboru pa bodo obudili spomin na športno legendo Maribora Josipa Primožiča - Toša in odprli novo pot v Parku spominov.

Člani mednarodnega Združenja pomembnih evropskih pokopališč (ASCE) vsako leto konec maja oziroma v začetku junija pripravijo dneve dediščine evropskih pokopališč. V sklopu projekta na pomembnih pokopališčih v različnih mestih po Evropi potekajo številni vodeni ogledi, koncerti in druge kulturne prireditve.

Vodenja po ljubljanskih Žalah bodo potekala dvakrat dnevno od danes do 2. junija. Vodnik bo udeležence pričakal pred upravno stavbo na Plečnikovih Žalah ob 10.00 in ob 17.00. Ogled bo zajel Plečnikove Žale, grobove znanih Slovencev, dela znanih arhitektov in kiparjev ter druge pomembnejše dele pokopališča Žale.

Več kot samo zadnje počivališče umrlih

Pokopališča so kot kulturna dediščina pomemben del naše zgodovine in umetnosti ter so zato tudi turistične znamenitosti mest. Pokopališče Žale je zaradi svoje izjemne kulturno-zgodovinske in umetniške vrednosti eno najlepših evropskih pokopališč. Na njem so pokopani mnogi velikani slovenske zgodovine: pesniki, pisatelji, kiparji, slikarji, skladatelji, arhitekti, igralci, inženirji, politiki, športniki in drugi.

Prav tako je na njem veliko pokopališč iz prve in druge svetovne vojne ter drugih spominskih obeležij, pokopališče pa je pomembno tudi kot drugi največji mestni park.

V Mariboru bodo ob dnevih dediščine evropskih pokopališč letos obudili spomin na športno legendo Maribora Josipa Primožiča - Toša in v četrtek opoldne s posvetilno tablo žrtvam pobojev v Azerbajdžanskem mestu Khojaly odprli novo pot v Parku spominov na pokopališču Dobrava.

Kot piše na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor, so Primožiča, gimnastično legendo Maribora, na pobreškem pokopališču prvič predstavili v okviru projekta Simboli. Letos so za OŠ Draga Kobala izvedli kulturni dan in med raziskovanjem pokopališča ugotovili, da so učitelji in osnovnošolci te šole o Primožiču opravili temeljito raziskavo ter zbrali veliko gradiva. Tako bodo 1. junija ob 16. uri v kapelici odprli dokumentarno fotografsko razstavo o Primožiču in podoživeli njegovo zgodbo skozi predstavitev učencev OŠ Draga Kobala.

Kot so še zapisali, Primožičeva športna in umetniška narava predstavlja izjemen simbolni preplet ter zgodbo v letu, ko je Maribor - Evropsko mesto športa 2018 in so dnevi dediščine evropskih pokopališč izpostavljeni kot uradna prireditev v sklopu evropskega leta kulturne dediščine s strani Inštituta kulturnih poti Sveta Evrope.

A. J.