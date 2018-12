Na stoletnico Cankarjeve smrti o njegovi literaturi, nazorih in pomenu

Simpozij v največjem slovenskem hramu kulture

11. december 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na današnjo stoto obletnico smrti največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja bo na sporedu še nekaj dogodkov v nizu številnih prireditev, ki se vrstijo v letošnjem Cankarjevem letu.

Največji bo celodnevni mednarodni posvet v Ljubljani, na katerem bodo osvetlili njegovo literaturo, nazore in pomen. S tem se Cankarjevo leto počasi bliža h koncu.

Simpozij bo v največjem slovenskem hramu kulture, ki nosi pisateljevo ime, predstavil in osvetlil obe razsežnosti Cankarjeve literarne dediščine, po napovedih organizatorjev "tako njen umetniški pomen kot večplasten nagovor naše duhovnozgodovinske sodobnosti".

Na njem bodo sodelovali priznani slovenski literarni zgodovinarji in nekateri gosti iz tujine. V prvem delu se bodo posvetili Cankarjevim nazorom, osrednji del bo izpostavil duhovne razsežnosti njegove literature, zadnji sklop predavanj pa se bo nanašal na Cankarjev mednarodni pomen, med drugim bo beseda tekla o recepciji v Rusiji in avstrijskem literarnem prostoru.

Med dogodki, ki se bodo zvrstili na današnjo obletnico, bo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani tudi koncertna uprizoritev odlomkov iz Cankarjevih pisem Anici Lušin, ki jo je režiral Ivo Svetina; nastopili bodo Daša Doberšek, Jana Zupančič, Uroš Fürst in Jernej Gašperin. V Knjižnici Litija pa so obletnici posvetili večer poezije in glasbe z Juretom Torijem in Juretom Longyko.

Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki kot osmi od 12 otrok, umrl pa je na današnji dan leta 1918, star 42 let. Za seboj je pustil obsežen literarni opus, ki obsega tako poezijo kot prozo in dramatiko.

Stoletnica njegove smrti je bila povod za številne dogodke, ki so se vrstili v tem letu, zlasti na rojstni Vrhniki, kjer med drugim pripravljajo še proslavo ob zaključku Cankarjevega leta, združeno s praznovanjem dneva samostojnosti.

A. K.