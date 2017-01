Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Režiser Macon Blair ob prevzemu nagrade objema igralca Petra Dinklagea. Kritiki primerjajo Blairov zmagovalni film z izdelki velikanov, kot so Quentina Tarantina, brata Coen in Paul Thomas Anderson. Foto: EPA Stoječe ovacije občinstva med uvodnim nagovorom Keri Putnam, ki je posebej pozdravila vse umetnike, ki prihajajo iz držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Foto: EPA Na festivalu, ki ga je ustanovil ameriški igralec Robert Redford, so v desetih dneh prikazali 119 neodvisnih filmov vseh žanrov in dolžin. Foto: EPA Sorodne novice Začetek Sundancea, ki gosti tudi slovenski film Nočna ptica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Sundanceu nagradili krvavo komedijo Macona Blaira

Zmagovalni dokumentarec o sprejemanju drugačnosti

30. januar 2017 ob 17:05

Park City - MMC RTV SLO/STA

Festival Sundance je na sklepni slovesnosti letos pozornost usmeril predvsem v dva naslova - I Don't Feel at Home in this World Anymore, režijski prvenec Macona Blaira, ki ga je letošnja žirija izbrala za najboljši celovečerec, in pa Dino, ki je slavila med dokumentarnimi naslovi.

I Don't Feel at Home in this World Anymore je krvava komedija o ženski, ki izgubi razumevanje do okolice in sveta, v katerem živi. Mizantropsko razpoložena Ruth Kimke (igra jo Melanie Lynskey; ob njej nastopa med drugim še Elijah Wood) je naveličana vseh neumnežev, neuvidevnežev in nasilnežev, ki jo obdajajo. Ko ji nekega dne vlomijo v hišo, se odloči, da tega ne bo sprejemala križem rok. Zgodba, ki jo poganja njena odločenost, da najde vlomilca, primerjajo s filmi Quentina Tarantina, ta je pred dobrimi 25 leti tudi sam žel uspeh na Sundanceu, pa tudi Guya Ritchieja, bratov Coen in Paula Thomasa Andersona.

V filmu Dina, ki so jo na prestižnem festivalu neodvisne filmske produkcije izbrali za najboljši dokumentarec, režiserja Dan Sickles in Antonio Santini sledita odnosu med ekscentrično žensko iz predmestja in vratarjem pred trgovino Walmart. Gre za portret nekonvencionalnega ljubezenskega razmerja med osebama, ki ju okolica od rojstva označuje za "drugačna". "Z Danom sva želela posneti film, ki slavi drugačnosti drugih," je o filmu dejal Santini.

V znamenju Trumpovega odloka proti priseljevanju

Na slavnostni podelitvi nagrad je močno odmeval odlok ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prepovedi vstopa v ZDA državljanom iz sedmih večinsko muslimanskih držav. Vodja inštituta Sundance Keri Putnam je tako požela stoječe ovacije, ko je v svojem nagovoru posebej pozdravila vse umetnike, ki prihajajo iz držav z večinskim muslimanskim prebivalstvom. Trije podeljevalci oziroma dobitniki nagrad pa so v svojih govorih osvetlili lastne izkušnje, ko so jih zadrževali ob vstopu v ZDA.

Za režijo je med igranimi filmi nagrajena Eliza Hittman za film Beach Rats, med dokumentarnimi pa Peter Nicks za zgodbo The Force. Občinstvo festivala je za najboljši igrani celovečerec izbralo Crown Heights, v katerem je režiser Matt Ruski osvetlil resnično zgodbo o Colinu Warnerju, ki se je spopadel z ameriškim sodnim sistemom, potem ko je bil po krivici obsojen. Med dokumentarnimi filmi pa je gledalce najbolj nagovoril Chasing Coral režiserja Jeffa Orlowskega o izginjanju koralnih grebenov.

Letošnji festival je vsega skupaj prinesel 119 neodvisnih filmov različnih žanrov in dolžin. Med njimi se je občinstvu festivala, ki ga je ustanovil ameriški igralec Robert Redford, predstavila tudi Špela Čadež s kratkim animiranim filmom Nočna ptica.

M. K.