Na svoji zemlji v digitalizirani in restavrirani različici na ogled na Kongresnem trgu

Slavnostna projekcija je posvečena Štefki Drolc

27. avgust 2018 ob 08:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji Franceta Štiglica bo v digitalizirani in restavrirani različici ob 70-letnici svojega nastanka drevi odprl Letni kino na Kongresnem trgu.

Slovenski filmski center in mestni kino Kinodvor kot organizator Letnega kina sta slavnostno projekcijo restavrirane različice posvetila nedavno umrli Štefki Drolc, ki je nastopila v filmu.

Projekcije se bodo predvidoma udeležili štirje ustvarjalci: igralec Andrej Kurent, asistent snemalca Ivo Belec, ki je v filmu tudi nastopil, scenograf Tone Mlakar in direktor fotografije Ivan Marinček.

V naslednjih treh večerih bo Letni kino na Kongresnem trgu prikazal še filma 2001: Odiseja v vesolju Stanleyja Kubricka in Poletje z Moniko Ingmarja Bergmana ter koncertni film Monterey Pop D. A. Pennebakerja.



Scenarij, ustvarjen po noveli Očka Orel

Štiglic je film posnel kmalu po drugi svetovni vojni večinoma na Primorskem. Scenarij je po noveli Očka Orel prispeval Ciril Kosmač, glasbo je podpisal Marijan Kozina, fotografijo in montažo pa prej omenjeni Ivan Marinček.

V filmu so nastopili naturščiki in slovenski gledališki igralci, za katere je bil to prvi nastop v filmu. Poleg Štefke Drolc so zaigrali Aleksander Valič, Stane Sever, Majda Potokar, Oskar Kjuder, Jože Gale in drugi. Leta 1949 je bil Na svoji zemlji kot prvi slovenski oziroma jugoslovanski film predstavljen v tekmovalnem programu filmskega festivala v Cannesu.

Zadnji dve leti osvobodilnega boja

Dogajanje je postavljeno na Primorsko v zadnji dve leti osvobodilnega boja, spremljamo pa prebivalce tipične primorske vasi, ki so najprej trpeli italijansko in nato še nemško okupacijo. Odpor je zanje priložnost, da se osvobodijo tuje nadvlade. Film je hkrati vojni film o partizanskem boju in tudi film, ki pokaže vas in njene prebivalce, ki so ta boj enotno podpirali.

Projekcije Letnega kina na Kongresnem trgu se začenjajo ob 21. uri in so napovedane ob vsakem vremenu.

