Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Plesna predstava 2gather Al(L)Lone/Skupaj popolnoma sami premore po mnenju žirije visoko stopnjo energije v izvedbi, ostrino v misli in ustvarjalni zanos slovenskih plesalcev. Foto: COV cie.off verticality Nagrado občinstva je prejel Pere Faura iz Španije za plesno-gledališki kabaret Striptease/Striptiz. Foto: R. Gavalle Dodaj v

Na Ukrepu prvič nagradili perspektivne plesne ustvarjalce

Nagrado občinstva je prejel Pere Faura iz Španije

18. junij 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mednarodni festival plesnih perspektiv Ukrep se je prvič sklenil s podelitvijo nagrad za perspektivne plesne ustvarjalce. Dve nagradi je prejela predstava 2gather Al(L)Lone/Skupaj popolnoma sami avstrijskega koreografa Johannesa Randolfa v izvedbi Jerce Rožnik Novak.

Ta je ob odsotnosti soplesalke Veronike Cimborove ustvarila plesni solo, v katerem je predsednik žirije Jasper Neergaard prepoznal pomen in lepoto žive prisotnosti na odru ter poudaril visoko stopnjo energije v izvedbi, ostrino v misli in ustvarjalni zanos slovenskih plesalcev. Žirijo, ki je podelila nagrado, so sestavljali še Thomas Schaupp (Nemčija), Birgit Berndt (Švedska) in Susanne Nielsen (Norveška).

O najboljših je presojal tudi priznani slovenski plesalec in koreograf Gregor Luštek, ki se je odločil za podelitev treh nagrad. Maša Radi je nagrajena za izvedbo v prikazu dela v nastajanju z naslovom Enter!/Vstopi! pod mentorstvom Sinje Ožbolt in Tine Dobaj. Nagrado za kolektivno delo je prejel kolektiv izvirne adaptacije plesne predstave Manada/Horda urugvajskega umetnika Martina Inthamoussa pod vodstvom Vite Osojnik in v izvedbi Kaje Janjić, Benota Novaka, Veronike Valdes in Eni Vesović. Tretjo nagrado po presoji Luštka je prejela Jerca Rožnik Novak za izvirni plesni solo 2gather Al(L)Lone/Skupaj popolnoma sami.

Svoje oceno je podalo tudi občinstvo, ki je nagrado namenilo plesno-gledališkemu kabaretu Striptease/Striptiz Pereja Faura iz Španije.

Več prostora za prodorno mlado generacijo

Mednarodni festival plesnih perspektiv Ukrep je v šesto potekal pod naslovom Vstopi!/Enter! Zamišljen je bil kot odziv na potrebe domačega kulturnega prostora in praks sodobnega plesa, ki jih postavlja v kreativni dialog z mednarodnim prostorom. Organizatorji festivala v Sloveniji opažajo pojav nove generacije umetnikov s področja sodobnega plesa, ki vstopa na sodobno plesno sceno, in tej je po njihovih besedah treba zagotoviti večjo vidnost in prepoznavnost v javnosti, kar festival Ukrep tudi omogoča.

Poleg predstav je program festivala prinesel tudi plesne delavnice pod mentorstvom tujih koreografov, tri dramaturške pogovore, okroglo miza Dramaturgija v sodobnem plesu – mednarodna perspektiva v teoriji in praksi v Trubarjevi hiši literature ter projekcijo plesnih videofilmov po izboru Matjaža Mraka v Prulček baru.

M. K.