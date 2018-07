Na Unescov seznam še naumburška katedrala in Medina Azahara

Za evropski umetniški razvoj od nekdaj ključni mobilnost in izmenjave

2. julij 2018 ob 11:43

Manama - MMC RTV SLO, STA

Srednjeveška katedrala v nemškem mestu Naumburg in ostanki utrjenega arabskega srednjeveškega mesta Medina Azahara v Španiji sta najnovejša vpisa na Unescovem seznamu naravne in kulturne svetovne dediščine.

V Manami, prestolnici Bahrajna, te dni namreč poteka zasedanje Odbora za svetovno dediščino, ki razpravlja o novih vpisih na Unescov seznam.

Katedrala v pozno romanskem in gotskem slogu

Katedrala v Naumburgu je že 44. nemški vpis na Unescovem seznamu. "To je veliko priznanje, poseben poklon Naumburgu in regiji," so je ob novici sporočila Michelle Muentefering z nemškega zunanjega ministrstva.

Katedrala v pozno romanskem in gotskem slogu je bila večinoma zgrajena v 13. stoletju. Še posebej pa slovi po delih Naumburškega mojstra, potujočega umetnika, ki je ustvaril kamnite kipe dvanajstih ustanoviteljev katedrale.

Pomembnost kulturnih izmenjav

"Kot glavno delo Naumburškega mojstra katedrala priča o tem, kako so bile za umetniški razvoj v Evropi že od nekdaj pomembne kulturne izmenjave in mobilnost umetnikov," je dodala Michelle Muentefering.

Že 47. španska lokacija na seznamu

Odbor pa je na seznam umestil tudi ostanke utrjenega arabskega srednjeveškega mesta Medina Azahara v Španiji, kjer je bil v 10. in 11. stoletju sedež Cordobskega kalifata. S tem se je na Unescov seznam uvrstila že 47. španska lokacija.

Mesto je med letoma 940 in 941 ustanovil kalif Abd Al Rahman III. kot sedež na novo ustanovljenega Cordobskega kalifata. Obstajalo je le kratek čas, saj je bilo uničeno med nemiri leta 1010.

Na zasedanju, ki se bo sklenilo 4. julija, odbor razpravlja o skupno 30 novih lokacijah.

N. Š.