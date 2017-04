Na varovano kulturno dediščino zakoličili tehnično oviro

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Rimski obrambni zid je potekal od Trsata na Hrvaškem preko Babnega polja in Notranjske do Hrušice ter med Logatcem in Vrhniko naprej proti Julijskim Alpam. Foto: ARS Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine opozarjajo, da imajo malomaren odnos do ostankov rimskega zidu tudi gozdarji in kmetje, ki čezenj vlečejo in nakladajo hlodove. Foto: ARS Ostanki rimskega zidu Claustra Alpium Iuliarum sodijo med varovano kulturno dediščino, zato poseganje vanj, ni mogoče brez soglasja in ocene posledic takšnega ukrepa. Foto: ARS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

2. april 2017

Ljubljana

Potem ko je ministrstvo za notranje zadeve sredi februarja na ostanke rimskega obrambnega zidu pri Babnem polju ob hrvaški meji postavilo panelno ograjo za preprečitev morebitnih nedovoljenih prehodov državne meje, so se v strokovni javnosti pojavili dvomi o potrebnosti takšnega posega in o načinu njegove izvedbe.

Ostanki rimskega zidu Claustra Alpium Iuliarum sodijo med varovano kulturno dediščino, zato poseganje vanj, kot je za Radio Slovenija pojasnila arheologinja Mija Topličanec z ljubljanske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ni mogoče brez soglasja in ocene posledic takšnega ukrepa.

"Ministrstvo za notranje zadeve je to izkoristilo in postavilo ograjo brez izpolnjenih kulturnovarstvenih pogojev. Če bi nas vprašali, bi jim že takoj povedali, kje jo lahko postavijo in kje je ne smejo, in do tega ne bi prišlo. Da so jo postavili, smo izvedeli šele od hrvaških kolegov in lokalnih prebivalcev. Šli smo pogledat in ukrepali."

Zgolj v izjemnih okoliščinah, kot so naravne nesreče ali splošna nevarnost, je mogoče ukrep v zaščiteno dediščino izvesti brez soglasja pristojnih institucij. Kot dodaja Mija Topličanec, so na Policijski upravi Ljubljana šele naknadno pridobili soglasje.

Po zakonu o državni meji je mogoče tak ukrep izvajati brez soglasij pristojnih ministrstev (v tem primeru ministrstva za kulturo oziroma direktorata za kulturno dediščino) zgolj v omejenem trajanju, in sicer za obdobje šestih mesecev ali manj. Mija Topličanec poudarja: "Če bo ograja stala dalj časa, je treba pridobiti oceno njenih vplivov na okolje."

Rimski obrambni zid oziroma Claustra Alpium Iuliarum ni tako Hadrijanov zid ali Renski zid varoval zunanje meje cesarstva, marveč je bil pred več kot tisočletjem in pol zgrajen na obronkih avgustejske desete regije kot prepreka pred vpadi ljudstev z Vzhoda. Potekal je od Trsata na Hrvaškem preko Babnega polja in Notranjske do Hrušice ter med Logatcem in Vrhniko naprej proti Julijskim Alpam. Kot opozarjajo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, imajo malomaren odnos do njega tudi gozdarji in kmetje, ki čezenj vlečejo in nakladajo hlodove.





Po opozorilih strokovnjakov, da je ograja zakoličena v ostanke zidu, ki sodi med kulturno dediščino iz časov rimskega cesarstva, so zaplet v zadnjih tednih na ministrstvu za notranje zadeve poskusili rešiti tudi s tem, da so ograjo pomaknili nekaj metrov stran od zidu v notranjost države.

Goran Tenze, U.T., Radio Slovenija

