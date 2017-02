Na zlatem abonmaju liverpoolski filharmoniki, ki puščajo kritike brez besed

Solist večera Kian Soltani

12. februar 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V sklopu zlatega abonmaja se bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma danes predstavil najstarejši britanski orkester. Kraljevi filharmonični orkester iz Liverpoola prihaja v Ljubljano pod taktirko enega največjih ruskih dirigentov svoje generacije, Vasilija Petrenka, na odru pa bo sopostavil rusko in angleško simfonično tradicijo.

Štiridesetletni Petrenko je za ljubljanski koncert izbral Simfonične plese Sergeja Rahmaninova, ki jih bo vzporedil z vrhunci angleške ustvarjalnosti - Štirimi morskimi medigrami iz opere Peter Grimes Benjamina Brittna in Koncertom za violončelo in orkester v e-molu Edwarda Elgarja, paradnim delom vsakega vrhunskega violončelista. Solist večera bo 23-letni avstrijski violončelist Kian Soltani.

Glasbenik, ki se je rodil v perzijski družini v Bregenzu, spada med najvidnejše violončeliste mlajše generacije. Je dobitnik več priznanj, med drugim je zmagal na mednarodnih tekmovanjih Antonio Janigro v Zagrebu in v Helsinkih. Prejel je tudi nagrado fundacije Anne-Sophie Mutter, kar mu omogoča nastop na svetovnih odrih v ciklu Mutter's Virtuosi. Glasbenik, ki je študiral na akademiji v Baslu, redno sodeluje na turnejah West-Eastern Divan Orchestra z dirigentom Danielom Barenboimom.

Z glasbo na pomoč ranljivim

Kraljevi filharmonični orkester iz Liverpoola, ki se ponaša z dolgo zgodovino, segajočo vse tja do leta 1840, vsako sezono pripravi približno 70 koncertov, tako v domači filharmonični dvorani kot na različnih prizoriščih v mestu. Redno gostuje tudi po koncertnih dvoranah v tujini, ves čas pa skrbi tudi za bogatenje arhiva z zanimivimi posnetki in zgoščenkami.

Posebno pozornost v orkestru namenjajo izobraževanju, v katerega pritegnejo otroke od treh let dalje, pa tudi ranljivejše predstavnike družbe. Prav zato verjetno ni naključje, da je ob razgrnitvi njihovega dela The Sunday Times ostal "brez besed" in zapisal le - "srečni Liverpool".

Zlata leta pod Petrenkom

Od leta 2006 ga umetniško vodi Vasilij Petrenko, ki je z orkestrom tudi debutiral. Pod Petrenkovim vodstvom se je povečalo tako število poslušalcev kot finančno stanje orkestra. Kot najmlajši dirigent na položaju umetniškega vodje doslej je tudi preoblikoval program ter ga osvežil z ruskim in železnim repertoarjem ter angleško glasbo. Od leta 2013 vodi še Filharmonični orkester iz Osla, ob tem pa gostuje pri številnih svetovnih orkestrih.

M. K.