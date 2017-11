Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Zgodba je postavljena v Naberšnikov domači Maribor. Foto: AP Film ima globalni podton in bi se lahko dogajal v katerem koli mestu. Foto: PERFO Velik uspeh je že, da smo naredili dober gledljiv film. Film nagovarja tudi občinstvo v tujini, ker ima zgodba globalni podton, navsezadnje bi se lahko dogajala v katerem koli drugem mestu. Marko Naberšnik o podtonu Režiser Marko Naberšnik je s filmom želel dati štajerskemu okolju dodano vrednost in Maribor prikazati v lepi luči. Foto: MMC/Andrej Trček Sorodne novice Filmska recenzija: Ubijanje svetega jelena Liffe: O telesu in duši Liffe: Pokvarjeno predmestje Dodaj v

Naberšnik: Film Slovenija, Avstralija in jutri ves svet ima globalni podton

Film o bitki za lepši jutri

11. november 2017 ob 18:46

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Celovečerec režiserja Marka Naberšnika Slovenija, Avstralija in jutri ves svet je pripoved o generaciji srednjih let, ki dvomi, ali je življenje še mogoče začeti na novo.

Zgodba, postavljena v Maribor, pripoveduje o preprostem tovarniškem delavcu, ki upa, da bo s popoldanskim delom v mrežnem marketingu izboljšal svoj finančni položaj, pri tem pa se ujame v sanje o lahkem zaslužku, mrežo pasti kapitalizma in izbiro med družino in službo.

S tem se režiser in scenarist Marko Naberšnik vrača v rodni kraj. "Petelinji zajtrk se začenja v Mariboru, Šanghaj se končuje v Mariboru, zdaj je tu osrednje dogajanje. Zdelo se mi je, da moram priti nazaj," je povedal po projekciji filma, za katerega je bilo med Mariborčani veliko zanimanja, zato so v kinu Maribox napolnili hkrati tri dvorane.

Mnogo gledalcev je v filmu tudi nastopilo, bili so statisti, saj so snemanja potekala večinoma v Mariboru, med drugim v Železničarski koloniji, Mestnem parku, nakupovalnem središču Europark, na stadionu Ljudski vrt in pri pohorski vzpenjači. "To je zagotovo moj najbolj osebni film. V njem je veliko avtobiografskih navdihov, a na koncu gre vendarle za dramatizacijo. Zgodba je izmišljena, je pa v njej veliko navdihov iz resničnega življenja," je dejal Naberšnik.

Zavestno je želel dati štajerskemu okolju dodano vrednost in Maribor prikazati v lepi luči. "Zdaj, po tem filmu, lahko grem od doma," je pripomnil.

Igralci iz lokalnega okolja

Tudi igralska zasedba je večinoma iz lokalnega okolja. "To je zgodba o moji generaciji, zato sem ob sebi zbral sodelavce iz svoje generacije. Nekateri smo se družili že v srednji šoli," je pojasnil. V glavnih vlogah nastopajo Jure Ivanušič, Minca Lorenci, Aljoša Ternovšek, Mojca Simonič, Milada Kalezić, Vlado Novak, Tadej Toš, Simon Šerbinek in Primož Ekart.

Naberšnik je s prvimi odzivi javnosti zelo zadovoljen, čeprav mu pri delu ni glavno vodilo vprašanje, ali bo film dosegel takšen uspeh, kot na primer Petelinji zajtrk. "Velik uspeh je že, da smo naredili dober gledljiv film. Film nagovarja tudi občinstvo v tujini, ker ima zgodba globalni podton, navsezadnje bi se lahko dogajala v katerem koli drugem mestu," je dejal.

"Ta film bi se lahko dogajal v katerem koli neglavnem mestu katere koli države zahodne civilizacije," meni igralec Ivanušič. "Vsi smo vpeti v iste mehanizme," pa je dodal Ternovšek.

Zmes drame in komedije

Po Naberšnikovih besedah gre za zmes drame in komedije, bistvo pa je nedvomno bitka za lepši jutri. "Nekdo najde izpolnitev v delu, nekdo v družini, drugega osrečujejo hobiji. Prizadevanje za srečo in osebno izpolnjenost je motor vsega, kar počnemo. Eni to počnejo tako, da pri tem bogatijo sebe in okolico, drugi so pri tem početju lahko tudi destruktivni in mislijo samo nase," je pojasnil.

Po besedah Vlada Novaka, ki je v Naberšnikovih projektih pogosto udeležen, gre za film, ki odpira pomembna vprašanja, hkrati pa komunicira z zelo širokim krogom javnosti. Zelo dober vtis sta pustila oba otroka, ki sta ju zaigrala Urban Polenčič in Saša Sikaleska, za glasbo je poskrbel Igor Vasilev, direktor fotografije je Miloš Srdić.

Film je v okviru 28. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe) predpremiero doživel že v petek v Mariboru, drevi bo predpremierno prikazan še v Ljubljani, v redni program kinematografov pa prihaja 30. novembra.

G. K.