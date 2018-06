Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi bo predvidena projekcija odpadla, nadomestne pa v dvorani Kinodvora letos ne bo, saj bodo julij izkoristili za obnovo. Foto: Domen Pal/Kinodvor Zgodba filma Pasji otok prikazuje distopično vizijo Japonske, v kateri se razširijo pasje bolezni, ki začnejo ogrožati človeško populacijo. Da bi se znebili nadloge, se konservativni župan Kobajaši (Kuniči Nomura) odloči, da bo pse preselil na otok, ki so ga sicer uporabljali za odlagališče odpadkov. Foto: IMDb Dokumentarec, ki ga je režiral Kevin Macdonald, spomnimo se ga po Zadnjem škotskem kralju, filmu o režimu ugandskega diktatorja Idija Amina, se osredotoča predvsem na zasebno življenje Whitney Houston. Kot je znano, življenje pevske dive ni bilo zaznamovano zgolj z uspehi, ampak se je pevka bojevala z odvisnostjo od mamil in težavnim zakonskim življenjem, a z dokumentarcem je prvič na dan prišlo, da je bila pevka v otroštvu tudi spolno zlorabljena. Foto: IMDb Dodaj v

Nad Ljubljanskim gradom (tudi) filmske zvezde

Znan je spored Filma pod zvezdami

13. junij 2018 ob 16:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena od lepših ljubljanskih filmskih tradicij, projekcije filmov pod milim nebom na Ljubljanskem gradu, bo zaznamovala tudi letošnji julij v prestolnici. Med drugim prinaša edino priložnost, pri nas videti Andersenov Otok psov, in premiero biografskega dokumentarca o Whitney Houston.

Letošnji Film pod zvezdami, ki ga v Kinodvoru pripravljajo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom in bo trajal med 5. in 28. julijem, bo odprl film bosanskega režiserja Alena Drljevića Moški ne jočejo. V Karlovih Varih nagrajeni film z vrhunsko igralsko zasedbo z vseh koncev nekdanje države odpira pogosto tabuizirano temo posttravmatske stresne motnje pri vojnih veteranih.

Otvoritveni večer bo nadgradil še predfilm The Box (Celica) slovenskega ustvarjalca Dušana Kastelica, prejemnik vesne za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma.



"Best of" zadnjega filmskega leta

Spored Filma pod zvezdami tudi letos prinaša izbor odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone, med njimi nagrajence s filmskih festivalov, dobitnike oskarjev in nominirance zanje ter najbolje obiskane filme v Kinodvoru. nad Ljubljano si boste tako lahko ogledali s tujejezičnim oskarjem nagrajeno Fantastično žensko, absurdno Ubijanje svetega jelena, sofisticirano perverzijo Fantomske niti, satiro Kvadrat, najstniške travme Lady Bird, prelomne trenutke Najtemnejše ure in še celo vrsto drugih filmov. Celoten spored boste našli tukaj.

Bolj zanimive pa so ta hip seveda novosti: pet filmov bo s premiero na gradu dočakalo prvo projekcijo na slovenskih platnih.

V četrtek, 26. julija, bo tako na sporedu posebna projekcija otvoritvenega filma letošnjega Berlinala Otok psov (Isle of Dogs). Z najnovejšim filmom se Wes Anderson vrača k stop-motion animaciji s ščepcem sarkastičnega humorja in japonske pop kulture, z zvezdniško zasedbo v glasovnih vlogah. Redna distribucija filma po slovenskih kinih ni načrtovana, opozarjajo organizatorji, zato velja Otok psov ujeti ob tej priložnosti. Z berlinskega filmskega festivala letos prihaja tudi trpka, humorna drama o zdravilni moči umetnosti Ne skrbi, peš ne bo prišel daleč (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot), ki jo je Gus Van Sant posnel po resnični zgodbi ameriškega striparja Johna Callahana. Film sicer v distribucijo prihaja v avgustu.

Predpremierno bo na sporedu tudi filmska priredba knjižne uspešnice slovitega britanskega pisatelja Iana McEwana. Na obali Chesil (On Chesil Beach) je rahločuten pasijon o zavrti strasti v režiji Dominica Cooka. V letu, ko praznujemo dvestoletnico rojstva slovitega Frankensteina, je primerna tudi premiera razkošne biografske drame o življenju in ustvarjalnosti pisateljice Mary Shelley, ki jo na veliko platno prinaša prva režiserka Savdske Arabije, Haifaa Al-Mansour (Zeleno kolo).

Film pod zvezdami se bo v soboto, 28. julija, zaključil s tradicionalno Vikendovo predpremiero filma Whitney (Whitney) v režiji oskarjevca Kevina Macdonalda (Marley). Odkrit in uradno avtoriziran dokumentarni portret pop glasbene ikone Whitney Houston je svetovno premiero doživel na festivalu v Cannesu.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. V primeru dežja ali slabe vremenske napovedi bo predvidena projekcija odpadla, nadomestne pa v dvorani Kinodvora letos ne bo, saj bodo poletje izkoristili za obnovo. Dodatne projekcije odpovedanih filmov bodo vrteli med 1. in 5. avgustom. Vstopnice so že v prodaji.

A. J.