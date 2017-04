Nad ravnodušnost mladih s festivalom, ki spodbuja angažirano pisanje

Na Vodnikovi domačiji in v Kinu Šiška

21. april 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Debata na temo Je vsako branje branje iz užitka? je uvedla prvi mladinski festival angažiranega pisanja itn., ki prinaša dva dneva pogovorov in predavanj, dve predstavi, stripovsko delavnico, pripovedovalski dogodek in koncert.

Omenjeno debato so moderirali člani bralnega kluba Fejstbukerji, ki deluje pod okriljem založbe Mladinska knjiga. Kot je na nedavni novinarski konferenci povedala urednica mladinskega leposlovja pri založbi in mentorica kluba Fejstbukerji Alenka Veler, bo beseda tekla o tem, kaj se zgodi, ko neka knjiga pride na seznam t. i. obveznega branja in ko prej zanimivo čtivo izgubi svoj čar.

Ozkoglednost v sodobni poplavi vsebin

Tina Popovič, programska vodja Vodnikove domačije, je povedala, da so se za organizacijo festivala odločili na eni strani zato, ker zgolj ravnodušnost ne bo pripeljala do sprememb v svetu, zanje je potrebna angažiranost. Kot drugi razlog je navedla opažanja, da splošna izobrazba izginja in da so ljudje vse bolj ozko usmerjeni. Tretji razlog pa je, da je mlade težko pritegniti h knjigi - tudi zaradi hiperprodukcije in poplave najrazličnejših izdelkov v današnjem svetu.

Program festivala itn. si lahko pogledate tukaj.



Na sporedu so še predavanje Lenarta J. Kučića o medijski pismenosti in predavanje Boštjana Narata o pavšalni rabi besed, ki pod drobnogled postavi izbrane besede.

O odgovornosti avtorja do bralca bodo razpravljali Boštjan Videmšek, Janja Vidmar in Žiga X Gombač, na pogovoru z naslovom Moje branje je moja odločitev pa se bodo Boštjan Gorenc Pižama, Janja Vidmar, Goran Vojnović in Neli K. Filipić osredotočili na precej novo zvrst knjig za t. i. mlade odrasle, ki poskuša zapolniti knjižno polico med otroško in odraslo literaturo.

Tudi angažirana rap in strip

Potekal bo tudi pogovor na temo Z glavo in rapom: Ali je rap lahko poezija?, ki ga organizirajo ob izidu knjige Ti si čist normalen, na katerem bodo sodelovali raperji Doša, Nikolovski in Valterap.

Striparja David Krančan in Andrej Štular bosta vodila stripovsko delavnico, namenjeno angažiranemu stripu, pripovedovalski dogodek pa bo posvečen risoromanu Rdeča Rosa angleške striparke Kate Evans, ki ga je v prevodu Anje Golob izdala založba VigeVageKnjige. 22. aprila bo na Vodnikovi domačiji delovala tudi festivalska knjigarna.

Festival bo v soboto ob 20. uri sklenil koncert v Kinu Šiška, na katerem bodo nastopili Klemen Klemen, Doša, Trkaj, Gero, Kosta, Toxick, Valterap, Zlatko in Samo Boris.

P. G.