Nadaljevanje Izžarevanja: Odrasli Danny Torrance bo Ewan McGregor

Doctor Sleep bo v kina prišel predvidoma 2020

16. junij 2018 ob 18:30

Se še spomnite Dannyja Torrancea, dečka, ki se v kultni grozljivki Izžarevanje s triciklom vozi po sobanah strašljivega hotela? V odraslih letih ga bo v napovedanem filmskem nadaljevanju zgodbe igral Ewan McGregor. Kot je znano, režijsko taktirko prevzema mojster žanra Mike Flanagan.

Štirideset let po tem, ko je doživel travmo v hotelu Overlook, je zdaj odrasli Danny zaposlen v newyorškem hospicu. Spopada se z izbruhi jeze in alkoholnimi epizodami, s kakršnimi se je njegov morilski oče. Zaradi njih tudi izgubi dar jasnovidnosti, ki ga je rešil v otroštvu, ki pa se vrne, ko se odloči za treznost.

Zdaj kot Doktor Spanec (tako je tudi naslov filma in romanesknega nadaljevanja dela Stephena Kinga, v angleščini Doctor Sleep) z njim pomaga neozdravljivim bolnikom in jim omogoča pot v mirno smrt. Razvije tudi stik z deklico Abro Stone, ki ima enak dar kot on. Oba postaneta tarči plemena ljudi s paranormalnimi sposobnostmi, ki ga vodi moški, znan kot Rose the Hat.

Pod Goldsmanovim peresom

Kaj dosti več znanega o filmu v resnici ni. Napovedana premiera je oddaljena še dve leti, igralska zasedba pa, vsaj kolikor je znana, premore le McGregorjevo ime. Flanagan je dejavno vpet tudi v pisanje scenarija, ki so ga sicer zaupali Akivi Goldsmanu. Oskarjevec ima v svojem opusu že nekaj priredb knjižnih uspešnic, med drugim roman Čudoviti um, ki mu je prinesel tudi zlati kipec, in Brownovo Da Vincijevo širfro.

King si je film zamislil drugače

Kubrickova filmska priredba zaseda v filmskem svetu približno enakovredno kultno mesto kot izvirni roman, čeprav je King leta 2015 za revijo Rolling Stones priznal, da s filmom ni bil pretirano zadovoljen. Kot pravi, ni bil navdušen nad upodobitvijo Dannyjeve matere Wendy Torrance, ki je po njegovem mnenju v filmu pretirano mizogina. Tudi zaradi nezadovoljstva s filmom, ki se je zapisala med žanrske klasike, je pozneje napisal scenarij za televizijsko serijo, ki so jo posneli leta 1997. Kubrickov film so s "samo" 44 prisluženimi milijoni dolarji (posneli so ga za 18 milijonov dolarjev) sprva smatrali za polom, danes pa spada med velike žanrske klaske in enega najbolj citiranih filmov.

Nad nadaljevanjem bdi pisatelj v vlogi izvršnega producenta. Tokrat bo gledal pod prste Flanaganu, ki slovi po grozljivkah, kot sta Preden se zbudim in Hush, nedavno pa je na podlagi Kingovega dela Geraldova igra ustvaril priljubljeno Netflixovo serijo. Roman Doctor Sleep je kralj grozljivk Stephen King izdal leta 2013 in roman je takoj postal prodajna uspešnica.

Prva in predzadnja vloga

Dečka Dannyja Torrancea je v Izžravenaju igral tedaj 6-letni Danny Lloyd. Kubrick je zaradi mladosti igralca ves čas pozorno pazil, da nastopa v grozljivki pa so fantu povedali šele nekaj let po premieri filma. Kljub izredno prepoznavni vlogi in verjetno dovolj dobri odskočni deski za zagon igralske kariere je Danny posnel samo še en film in pozneje dejal, da ga filmska igra ne zanima. McGregorja bomo kmalu videli v druge vrste priredbi, in sicer Disneyjevi adaptaciji oziroma neke vrste nadaljevanju Medvedka Puja. Tudi v tej igra vsem dobro znanega junaka v zrelih letih; Christopherja Robina, ki se ga Pujeva druščina odloči rešiti iz spon odraslega življenja.

