Nagrada Hiše svetovnih kultur letos hrvaški pisateljici Ivani Sajko

Nagrado bodo desetič podelili 28. junija

15. junij 2018 ob 09:37

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška pisateljica Ivana Sajko je za nemški prevod dela Ljubezenski roman prejela mednarodno nagrado Hiše svetovnih kultur v vrednosti 20.000 evrov, prevajalka knjige v nemščino Alide Bremer pa 15.000 evrov.

Deseto nagrado Hiše svetovnih kultur jima bodo podelili 28. junija.

Nagrado podeljujejo od leta 2009

Ustanova Hiša svetovnih kultur mednarodno književno nagrado za najboljši tuji roman, preveden v nemščino, podeljuje od leta 2009. Za prvega nagrajenca so izbrali Američana Daniela Alarcona, sledili so Marie NDiaye (Francija), Mihail Šiškin (Rusija), Mircea Cartarescu (Romunija), Teju Cole (Nigerija/ZDA), Dany Laferrirre (Haiti, Kanada), Amos Oz (Izrael), Shumona Sinha (Francija) in Fiston Mwanza Mujila (Demokratična republika Kongo), so sporočili iz založbe Modrijan, pri kateri je letos nagrajeno delo izšlo v prevodu Polone Glavan.

Dramatičarka, pisateljica, režiserka

Ivana Sajko, rojena leta 1975, je diplomirala iz dramaturgije na Akademiji dramske umetnosti in magistrirala na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Dejavna je zlasti v gledališču kot avtorica in režiserka, štirikrat je prejela nagrado Marina Držića za najboljšo hrvaško dramo, njene drame so prevedene v več kot deset jezikov ter uprizarjane na odrih in predvajane po radiu po vsem svetu. Nekatera njena dramska besedila so uprizorili tudi na slovenskih odrih.

Poleg zbirk dram je objavila teoretsko delo K norosti (in revoluciji) ter tri romane, poleg Ljubezenskega romana (2015) še Rio bar (2006) ter Zgodovina moje družine od 1941 do 1991, in pozneje (2009). Za Rio bar je leta 2006 prejela nagrado Ivana Gorana Kovačića, ki jo časnik Vjesnik podeljuje za najboljše prozno delo, leta 2013 pa francosko odlikovanje vitezinja reda umetnosti in leposlovja.

N. Š.