Nagrada man booker za Lincoln in the Bardo Američana Georgea Saundersa

50 tisoč funtov nagrade

18. oktober 2017 ob 10:15

London - MMC RTV SLO, STA

Dobitnik literarne nagrade man booker je ameriški pisatelj George Saunders, ki si jo je prislužil z romanom Lincoln in the Bardo. Roman je žirija ocenila kot "izviren" in "globoko ganljiv".

Dogajanje v romanu je postavljeno na pokopališče v Georgetownu, kjer ameriški predsednik Abraham Lincoln žaluje za sinom. Žirija je roman 58-letnega ameriškega avtorja Georgea Saundersa, ki je bil prej poznan predvsem po kratkih zgodbah, med drugim označila tudi kot "drznega in dodelanega".

Predsednica žirije baronica Lola Young je pojasnila, da oblika romana, ki vključuje glasove 166 duš na pokopališču, "razkriva duhovito, inteligentno in globoko ganljivo pripoved". Saundersovo delo po njenih besedah izstopa zaradi inovativnosti, posebnega sloga in načina, kako je na primer dušam iz onstranstva, paradoksalno, vdihnil življenje.

Kot navaja BBC, je zgodbo Saunders zasnoval na podlagi resničnega dogodka iz leta 1862, ko so truplo 11-letnega Willieja, sina predsednika Lincolna, odpeljali na pokopališče v Washingtonu. Avtor je priznal, da je ob pisanju prve tretjine knjige "malce izgubil živce", saj ni bil prepričan, da bo roman sploh lahko še kdo sposoben brati. Upanje mu je nato vlila njegova žena Paula.

"Umetniku potrditev koristi"

"Sliši se nekoliko patetično, toda umetniku, se mi zdi, potrditev resnično koristi," je Saunders dejal na novinarski konferenci po slovesnosti v londonskem Gulidhallu, kjer je dobitnika nagrade razglasila Camilla, vojvodinja Cornwalska. Po njegovih besedah mu potrditev resnično veliko pomeni. Vera vase se okrepi, ko nekdo, ki ga spoštuje, odobrava njegovo delo oziroma ga postavijo ob bok pisateljem, kakršni so letošnji finalisti za man bookerja. "Vse to mi da še več poguma za naslednjo knjigo," je dodal.

"Hvala za to veliko čast, za katero upam, da jo bom upravičil z vsem svojim delom, do konca svojega življenja," se je žiriji zahvalil v Teksasu rojeni in v New Yorku živeči avtor, ki je zgodbo za roman po lastnih navedbah v srcu nosil 20 let. V slovenščini je v prevodu Andreja E. Skubica dostopna Saundersova nagrajena zbirka kratkih zgodb Deseti december.

Med letošnjimi šestimi finalisti za 50.000 angleških funtov vredno nagrado so bili še Paul Auster, Emily Fridlund, Mohsin Hamid, Fiona Mozley in Ali Smith. Saunders, ki so mu nagrado izročili v torek, je drugi ameriški avtor po vrsti, ki je v 49-letni zgodovini podeljevanja nagrade prejel bookerja.

Nagrado booker so do leta 2013 podeljevali avtorjem iz Commonwealtha, Irske in Zimbabveja, nato pa so jo namenili vsem romanom, ki so bili napisani v angleščini in izdani v Veliki Britaniji. Lani je nagrado dobil Kalifornijec Paul Beatty, in sicer za roman The Sellout, satiro ameriškega urbanega življenja. Tako je postal prvi ameriški avtor, ki je kdaj prejel bookerja.

G. K.