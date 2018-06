Nagrada Pen Pinter za nigerijsko pisateljico Chimamandi Ngozi Adichie

Lovorika angleškega združenja Pen za družbeni angažma

12. junij 2018 ob 15:10

London - MMC RTV SLO, STA

"Občudovala sem talent Harolda Pinterja, njegov pogum, njegovo predanost resnici, zato mi je v čast, da sem dobitnica nagrade, poimenovane po njem," je ob razglasitvi prejemnika nagrade Pen Pinter povedala Chimamanda Ngozi Adichie.

Nigerijska pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie (1977) je torej letošnja dobitnica nagrade, ki jo angleško združenje Pen za družbeni angažma podeljuje britanskim pisateljem ali pisateljem, živečim v Veliki Britaniji.

Avtorica velja za pogumno in neposredno, kar je Harold Pinter izjemno cenil, je povedala njegova vdova in ena od članic žirije, Antonia Fraser. "V današnjem času privatiziranega in oglaševanega samega sebe je Chimamanda Ngozi Adichie izjema, ki nasprotuje pravilu," pa je povedala predsednica žirije Maureen Freely iz angleškega združenja Pen. Žirijo so poleg njiju sestavljali še predsednik angleškega Pena Philippe Sands, pisateljica in kritičarka Alex Clark in pesnik Inua Ellams.

Chimamanda Ngozi Adichie je že večkrat nagrajena pisateljica. Romaneskni prvenec Škrlatni hibiskus (2004) ji je prinesel literarno nagrado držav Commonwealtha, roman Polovica rumenega sonca (2006) nagrado orange, roman Amerikanka (2013) pa nagrado ameriških literarnih kritikov. Vsi trije so v slovenskem prevodu izšli pri založbi Sanje.



Kako vzgojiti hčerko kot feministko

Znana je tudi po svojih esejih in govorih TED. Nazadnje je izdala manifest Dear Ijeawele, A Feminist Manifesto in Fifteen Suggestions, ki ga je začela pisati kot nasvet prijateljici o tem, kako naj vzgoji hčerko kot feministko. O feminizmu je leta 2013 spregovorila tudi na dogodku TED. Njen govor We Should All Be Feminists je kasneje izšel v knjižni obliki in ga je Švedski ženski lobi v sklopu kampanje posredoval 16-letnicam. Izsek njenega govora se je pojavil tudi v pesmi Beyonce***Flawless.

Predsednica žirije Maureen Freely iz angleškega združenja Pen je dejala še: "V svoji umišljiji, pa tudi v esejih in govorih TED, zavrača kategorizacije drugih. Z izjemnim razumevanjem spola, rase in neenakosti po svetu nas vodi skozi revolucijska vrata identitete, kar nas osvobaja."

Pisatelji v iskanju resnice

Nagrada Pinter je bila v letu 2009, torej v letu po njegovi smrti, ustanovljena v spomin na dramatika in dobitnika Nobelove nagrade Harolda Pinterja. Podelijo jo pisatelju ali pisateljici, ki skuša z intelektualno ostrino "opredeliti pravo resnico naših življenj in naše družbe".

Dobitnik skupaj z žirijo pomaga izbrati tudi prejemnika nagrade za pogum (International Writer of Courage Prize), s katero nagrajujejo pisatelje, ki so zaradi izražanja svojih stališč preganjani. Nigerijska pisateljica ga bo razglasila na slovesnosti ob prejemu nagrade, ki bo 9. oktobra v Britanski knjižnici. Med dobitniki nagrade so tudi slavna imena, kot so Margaret Atwood, Salman Rushdie in Tom Stoppard.

P. G.