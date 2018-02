Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! "Toliko knjig je, v katerih žensko posilijo ali umorijo samo zato, da lahko detektiv nato pokaže svoje sposobnosti ..." Na pamet nam pade Snežak, lanska upodobitev istoimenskega romana Joja Nesboja. Foto: Kolosej Prav gotovo nisem edina, ki je vse bolj naveličana in zasičena s fiktivnimi opisi nasilja nad ženskami v knjigah, filmih in na televiziji. To odslikava, karikira, fetišizira in normalizira vse, kar se ženskam dogaja v resničnem svetu. Bridget Lawless Nagrada staunch je odprta za vse podžanre kriminalke - psihološke, komične, nadnaravne itd. - in za vse tradicionalne in netradicionalne oblike izdaje. Foto: Reuters Dodaj v

Nagrada romanom, ki nasilja nad ženskami ne uporabijo za zgodbo

"Mar ne obstajajo še kake druge zgodbe?"

1. februar 2018 ob 20:17

London - MMC RTV SLO

Angleško leposlovje je dobilo novo literarno nagrado. Za lovoriko "the staunch" (ang. neomajen) se bodo lahko potegovali kriminalni romani, v katerih "nobene ženske ne pretepejo, zalezujejo, spolno zlorabijo, posilijo ali umorijo".

Dekle na vlaku, Eleanor Oliphant je povsem v redu, Pod gladino, Snežak ... samo v zadnjem letu se je na seznamih najbolj branih in priljubljenih knjig znašla vrsta romanov, ki se naslanjajo na motiv ženske v nevarnosti. A skupina literatov, ki je ustanovila nagrado staunch, je prepričana, da je nasilje nad ženskami v leposlovju doseglo "nezaslišane razsežnosti", zato bodo nagrajevali dobre primere drugačne prakse.

Pisatelji in založniki bodo prijave za nagrado staunch, ki jo je ustanovila pisateljica in scenaristka Bridget Lawless, oddajali med 22. februarjem in 15. julijem, prvi dobitnik nagrade pa bo znan 25. novembra, na svetovni dan preprečevanja nasilja nad ženskami. Lawlessovi, ki bo nagrado v vrednosti dva tisoč funtov financirala iz lastnega žepa, se bo med žiranti med drugim pridružil igralec in pisatelj Doon Mackichan.

"Skrajni čas je že za kaj izvirnejšega," lahko preberemo na spletni strani nove nagrade. "Zdaj, ko nasilje nad ženskami v leposlovju dosega nezaslišane razsežnosti, bo nagrada staunch služila kot vabilo pisateljem, naj nas držijo v napetosti brez zatekanja k starim klišejem - še posebej k motivom ženskih likov, ki so spolno napadeni (pa naj bo še tako "nujno za zgodbo") ali pokončani (pa naj bo še tako "iznajdljivo").

Lawlessova je na idejo za nagrado menda prišla med spremljanjem lanske podelitve nagrad bafta; presunilo jo je, kako velik odstotek filmov uporabi posilstvo kot del zapleta. Čeprav je upravičena do glasovanja za dobitnike baft, se je lani tega vzdržala in v svoji kolumni za The Guardian poudarila, da ni čisto jasno, ali nobeden od nominiranih filmov res nima v zakulisju obtožb, kakršne so lani zrušile kariero Harveya Weinsteina.

Vsaka uspešna kriminalka je film, ki čaka na snemanje ...

"Zdelo se mi je, da lahko ukrenem nekaj malega. Sklenila sem, da bom začela s knjigami. Knjige so predloga za ogromno filmov, in če imam lahko na tem področju vsaj kanec vpliva, bo pomagalo," je pisateljica zdaj pojasnila za omenjeni časnik. "Toliko knjig je, v katerih žensko posilijo ali umorijo samo zato, da lahko detektiv nato pokaže svoje sposobnosti ... Gre za to, da bi si pisci lahko izmislili zgodbe, ki se ne zanašajo na spolno nasilje. Mar ne obstajajo še kake druge zgodbe?"

Nagrada staunch je odprta za vse podžanre kriminalke – psihološke, komične, nadnaravne itd. – in za vse tradicionalne in netradicionalne oblike izdaje. Edini pogoj je, da v knjigi "nobene ženske ne pretepejo, zalezujejo, spolno zlorabijo, posilijo ali umorijo". "Prav gotovo nisem edina, ki je vse bolj naveličana in zasičena s fiktivnimi opisi nasilja nad ženskami v knjigah, filmih in na televiziji. To odslikava, karikira, fetišizira in normalizira vse, kar se ženskam dogaja v resničnem svetu. Vem, da obstajajo tudi avtorji, ki kompleksna in vznemirljiva dela pišejo brez vsega tega."

"Spremembe so v zraku"

Lawlessova seveda priznava, da ni vsaka leposlovna upodobitev nasilja nad ženskami eksploatirana ali nepotrebna. "Seveda obstajajo tudi kakovostni romani, ki se ukvarjajo s to temo. V poštev za to nagrado pač ne pridejo. Upodobitve in ravnanje z ženskami v leposlovju imajo vpliv na resnični svet in ravnanje z ženskami v njem. Te bitke še zdaleč nismo dobili, a spremembo je že mogoče čutiti v zraku. Ljudje so siti trenutnega stanja. Ponuditi skušam alternativo."

A. J.