Nagrada za pozlačeno sramno dlako, povezano z letom 1968

Avtorja nagrajena s simboličnim zneskom 1968 evrov

24. maj 2018 ob 19:59

Pozlačena sramna dlaka soustanovitelja znamenite berlinske Komune 1 Rainerja Langhansa je osvojila nagrado umetniškega združenja nemškega mesta Ahlen, to pa je stvaritvi umetnikov Evelyn Möcking in Daniela Nehringa namenilo zgodovinskosimbolično vsoto 1968 evrov.

Nagrajeno umetniško delo je na ogled na razstavi 68 dopolni 50 – Mit v krizi srednjih let, ki so jo postavili v mestu Ahlen na severozahodu Nemčije ob 50. obletnici revolucionarnega leta 1968 in je na ogled v tamkajšnji mestni galeriji. V zlato preobleko odeta skodrana sramna dlaka je v središču instalacije, v okviru katere počiva na okroglem podstavku.

Evelyn Möcking in Daniel Nehring sta svojo nekonvencionalno stvaritev naslovila Iskanje revolucije. V Düsseldorfu živeči umetniški par je obiskal nemško ikono revolucionarnega gibanja šestdesetih Rainerja Langhansa in ga ob intervjuju prosil še za vzorec njegovih sramnih dlak ter očitno bil pri podvigu uspešen – uspelo jima je namreč dobiti en primerek.

Reflektiranje mita o spolni osvoboditvi

Nagrajenima umetnikoma je s to instalacijo po mnenju žirije uspelo mitu, vezanemu na leto 1968, ki s svojim 50. rojstnim dnem prihaja vse bolj v krizo srednjih let, na izjemen način postaviti nepozaben in navidezno racionalen spomenik. Žirija je zapisala, da stvaritev reflektira mit spolne osvoboditve, do katere naj bi prišlo s prizadevanji v letu 1968. Kot je na odprtju postavitve in ob razglasitvi nagrajencev poudaril umetniški vodja združenja Ruppe Koselleck, sicer predavatelj na Univerzi v Osnabrücku, pa po njegovem ni presenetljivo, da se tudi dandanes "1968 ne pojavlja v kurikulumu".

Udejanjanje alternativnih oblik skupnega življenja

Rainer Langhans, ki je sicer dejaven kot pisec in filmar, je zaslovel kot eden od ustanoviteljev Komune 1 v Zahodnem Berlinu, ki jo je vzpostavil skupaj z nedavno umrlim Dietrom Kunzelmannom in drugimi pripadniki zunajparlamentarne opozicije študentskega gibanja na prvi dan leta 1967. To je bila torej politično motivirana komuna, katere člani so prisegali na alternativne oblike skupnega življenja in odpravljanje tradicionalne oblike družine. Komuno so dokončno razpustili novembra 1969.

"Najlepši obraz nemške revolucije intelektualcev"

K Langhansovi širši prepoznavnosti je prispevalo tudi razmerje z razvpito manekenko in najslavnejšo groupiejsko zasedbe Rolling Stones Uschi Obermeier, ki je bila "najlepši obraz nemške revolucije intelektualcev", kot so zapisali pri časopisu Stern. V letu 2007 je v kinodvorane prišel film Das wilde Leben (Divje življenje), posnet po njeni istoimenski biografiji, v katerem sledimo življenjski zgodbi te "barbarske Bavarke", kakor so jo tedaj imenovali mediji. Danes 77-letni Langhans pa že več let živi v Münchnu s petimi ženskami v haremu, kakor tudi sam poimenuje to njihovo sobivanje.

Razstava 68 dopolni 50 – Mit v krizi srednjih let je v mestni galeriji v nemškem mestu Ahlen na ogled še do 10. junija.

