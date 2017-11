Nagrada za življenjsko delo filmskih in televizijskih prevajalcev Danici Križman

Za izjemne dosežke nagrajeni Katarina Jerin, Dušan Gorše in Jolanda Blokar

8. november 2017 ob 21:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Slovenski kinoteki so podelili nagrade Društva slovenskih filmskih in televizijskih ustvarjalcev. Nagrado Brede Lipovšek za življenjsko delo je prejela Danica Križman.

Danica Križman je žanrsko vsestranska prevajalka z izredno bogatim besednim zakladom in izbrušenim občutkom za izbiro primernega jezika glede na vsebino dela in ciljno skupino, ki ji je prevod namenjen. Nagrada je priznanje društva za njeno dolgoletno prevajalsko in mentorsko delo ter zasluge pri razvoju kakovosti in vidnosti podnaslovnega prevajanja na Slovenskem, so zapisali v utemeljitvi nagrade.

Zadnja leta Križmanova s svojim bogatim besednim zakladom in spretnim besednim baletom razveseljuje predvsem ljubitelje kriminalk, zlasti avtorice Agathe Christie, in bralce zgodovinskega čtiva, kot so monografije Stalin, Tretji Rajh in Mussolini. Še nedolgo tega so ob njenih sočnih prevodih uživali gledalci kinodvoran, Kanala A in Pop TV.

Vrhunska anglistka in francistka je kmalu po ustanovitvi Kanala A začela tam prevajati najzahtevnejše oddaje, serije in filme. V svoji karieri je nanizala številne znane naslove, na primer Poslednji Mohikanec, Ostanki dneva, Kraljica Margot, Ime rože, Čarovnice iz Eastwicka ali Sedem let skomin.

Vsem rodovom so se v srce zlasti zapisali njeni prevodi Disneyjevih animiranih filmov, televizijski gledalci pa so si jo morda najbolj zapomnili po Razočaranih gospodinjah in medicinskih nanizankah, kot sta Urgenca in Zdravnikova vest.

Nagrade za izjemne dosežke

Društvene žanrske nagrade za izjemne dosežke na področju podnaslovnega prevajanja so prejeli Katarina Jerin, Dušan Gorše in Jolanda Blokar.

Volčji dvorec Katarine Jerin

Katarina Jerin je nagrado za prevod igrane nadaljevanke v slovenščino prejela za britansko nadaljevanko Volčji dvorec. Štiridelna nadaljevanka temelji na jedrnatih in premišljenih dialogih, v katerih niti besedica ni odveč, dopolnjujeta pa jo razkošna scenografija in kostumografija.

Ker zakonitosti podnaslovne priredbe zahtevajo ustrezno strnjeno besedilo v ciljnem jeziku, je bilo potrebne precej iznajdljivosti in prevajalske veščine, da je prevod ohranil polnokrvnost in vsebinsko neokrnjenost izvirnika. Prevod je liričen in dovršen, izvirnik nadgradi in se zlije z njim, piše v utemeljitvi.

Planet zemlja II. Dušana Goršeta

Gorše je nagrado za prevod dokumentarne oddaje s področja naravoslovja prejel za nanizanko Planet Zemlja II. V nadaljevanki osupljive prizore spremlja strokovna in obenem poetična pripoved legendarnega Davida Attenborougha. Njegov glas in obraz sta tako prepoznavna, da se je uredništvo tujih oddaj na Televiziji Slovenija odločilo serijo v celoti podnasloviti in ohraniti izvirni zvok.

Gorše je nalogo opravil vrhunsko. Slovenjenje naravoslovnih vsebin ne zahteva le popolnega obvladovanja izhodiščnega jezika, temveč tudi odlično poznavanje strokovnega izrazja v ciljnem jeziku, obenem pa izostren čut za približevanje strokovnih vsebin širšemu občinstvu. Kot piše v utemeljitvi, je njegov prevod strokovno brezhiben in vsebinsko, jezikovno, oblikovno in tehnično dovršen.

Razsodnost in rahločutnost Jolande Blokar

Jolanda Blokar je nagrado za prevod igranega celovečernega filma prejela za Razsodnost in rahločutnost. Film tajvanskega režiserja Anga Leeja je ena najuspešnejših filmskih različica romana Jane Austen. Naloga prevajalca, ki se loti slovenjenja tako znanega, morda celo razvpitega besedila, je nehvaležna, vendar se je Jolanda Blokar v njej odlično znašla.

Kljub vsem tehnološkim in jezikovnim omejitvam, s katerimi ji je podnaslovno prevajanje kot z vajetmi vezalo roke, je izvirnik prelila v slovenščino z vso potrebno duhovitostjo in iskrivostjo, pa tudi z zgodovinsko patino, piše v utemeljitvi.

G. K.