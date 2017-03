Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Najboljši mladi literati so prejeli priznanja in knjižne nagrade. Foto: Dejan Petrovič Letos je komisija za srečanje v Celju izbrala 20 mladih avtorjev, ki so se udeležili literarne delavnice, na kateri jih je usmerjal Boštjan Gorenc - Pižama. Foto: Dejan Petrovič Vsi izbrani avtorji bodo objavljeni v zborniku Roševih dnevov. Foto: Dejan Petrovič Uredniki in mentorji najboljših literarnih glasil so se v okviru Roševih dnevov udeležili novinarske delavnice Drznost kot element šolskih literarnih glasil, ki sta jo vodila Miha Mohor in David Bedrač. Foto: Dejan Petrovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagrade mladim literatom, ki s pisanjem ustvarjajo nov svet

30 let spodbujanja mladih pisateljev

22. marec 2017 ob 17:13

Celje - MMC RTV SLO

Na osrednjem dogodku jubilejnih Roševih dnevov se je v Celju predstavo pet literarnih ustvarjalcev, ki so najbolj prepričali letošnjo žirijo. Jutri bodo svoja nagrajena dela prebirali tudi v Šalamunovem centru v Ljubljani.

Nagrade so letos prejeli Laura Amon z OŠ Lesično, Matej Boštjančič z OŠ Valentina Vodnika Ljubljana, Pika Kovač in Lota Martinjak z OŠ Brezovica pri Ljubljani ter Tamara Špan z OŠ Boštanj. Posebej so nagradili tudi Timejo Kostrevc in Nastjo Turnšek z OŠ Štore za besedilo v angleškem jeziku.

Ob prejemu nagrad so avtorji dejali, da je pisanje zanje hobi, ki jim pomeni ogromno. "Pisanje je zame odličen hobi, ki me spremlja na vsakem koraku in hkrati odličen sopotnik, ki ga jezikovno obogati vsako novo besedilo," je povedala Pika Kovač, Nastja Turnšek pa je dodala, da med pisanjem ustvarja svoj svet, v katerem je vse mogoče. Lauri Amon pomeni pisanje ogromno, saj se čisto potopi "v svoj domišljijski svet, daleč stran od realnosti, in ustvarjam svoje domišljijske svetove".

Nagrajenci bodo svoja besedila predstavili jutri ob 19.00 v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani. Komisija je za srečanje v Celju izbrala 20 mladih avtorjev, ki so se udeležili literarne delavnice, ki jo je vodil Boštjan Gorenc - Pižama. Na srečanje so bile povabljene tudi mentorice izbranih literatov, ki so v istem času sodelovale na posebni izobraževalni delavnici pod vodstvom Barbare Simoniti. Dela vseh izbranih avtorjev bodo izšla v zborniku Roševih dnevov.

Zgodnja stopnička k potrditvi prave poti

Matej Krajnc, pesnik in prevajalec, sicer pa eden prvih udeležencev Roševih dnevov je ob tej priložnosti o pomenu prireditve, ki letos praznuje 30 let, dejal: »Roševi dnevi so bili pomembna zgodnja stopnica k potrditvi, da tisto, kar sem počel od šestega leta starosti, nekam pelje. Objava v tedanjem biltenu Roševih dni je bila tista, ki je tudi uradno začela mojo javno pisunsko pot, odločilna vzpodbuda in seveda tudi veliko veselje, kajpada.«

Letos se je na Roševe dneve prijavilo 48 mladih literatov iz vse Slovenije, strokovna komisija, ki sta jo sestavljala Barbara Simoniti in Boštjan Gorenc – Pižama, pa je nato izmed vseh poslanih prispevkov izbrala dvajset najboljših, zatem pa še pet omenjenih finalistov. Med 20 najboljših najmlajših literatov so se letos uvrstili Laura Amon (OŠ Lesično, mentorica Gordana Salobir), Matej Boštjančič (OŠ Valentina Vodnika, mentorica Mira Šijanec), Iza Gorše (OŠ Bršljin, mentorica Tina Eremić), Ana Grajžl (OŠ Frana Roša Celje, mentorica Blanka Skočir), Tara Jablanov (OŠ Vižmarje Brod, mentorica Nataša Jakše), Pika Kovač (OŠ Brezovica pri Ljubljani, mentorica Zdenka Ivančič), Urša Lajevec (OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, mentorica Danijela Žalik), Luka Mak (III. OŠ Celje, mentorica Metka Vajdič), Lota Martinjak (OŠ Brezovica pri Ljubljani, mentorica Zdenka Ivančič), Nik Modrijančič (OŠ Frana Roša Celje, mentorica Blanka Skočir), Hana Mrak (OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, mentorica Judita Oblak), Gaja Pekošak (OŠ Lesično, mentorica Gordana Salobir), Sara Planinšek (OŠ Kidričevo, mentorica Jasna Medved), Nika Pungeršek (OŠ Slivnica pri Celju, mentorica Polonca Vengušt), Klara Repolusk (OŠ Rače, mentorica Sabina Ozmec), Tamara Špan (OŠ Boštanj, mentorica Silva Žveglič), Timeja Kostrevc in Nastja Turnšek (OŠ Štore, mentorica Tonja Vrbovšek), Maša Vajd (OŠ Solkan, mentorica Dea Susič), Ana Vogrin (OŠ Rače, mentorica Sabina Ozmec) in Nuša Žerjav (OŠ Polzela, mentorica Marija Kronovšek).

Na razpis za najboljša šolska literarna glasila jih je letos prispelo 21 iz različnih osnovnih šol ter dve publikaciji iz gimnazije in tehniške srednje šole. Zmagovalna dela je izbrala strokovna komisija, ki sta jo sestavljala Miha Mohor in Barbara Rigler. V kategoriji za gimnazijo oz. srednjo šolo so nagrado za najboljšo zbirko poezije prejele Mimobežnice iz gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, za najboljše srednješolsko literarno glasilo pa Prebliski iz Šolskega centra Nova Gorica, Elektro in računalniška šola. V kategoriji za osnovno šolo pa so zmagovalci v kategoriji Posebno literarno delo z učenci z individualiziranim programom Črički z OŠ dr. Ljudevita Pivka, Ptuj, v kategoriji Literarno glasilo Podružnične šole – prvo triletje Drobtinice s planin z OŠ Rovtarske Žibrše, v kategoriji Nagrada za osnovnošolsko tematsko glasilo – trivialna literatura Samorastniki z OŠ Prežihovega Voranca Maribor, v kategoriji Nagrada za avtorsko delo osnovnošolcev Nore, ali samo zaljubljene? Z OŠ Boštanj in v kategoriji Nagrada za osnovnošolsko literarno glasilo Zimzelen z OŠ Lesično.

M. K.