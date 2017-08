Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Prvih deset epizod Dekline zgodbe, srhljivo relevantne zgodbe o družbi, ki je ženske reducirala na reproduktivne "pripomočke", bomo v letošnji sezoni nagrad najbrž omenjali še večkrat. Potrjeno je že tudi, da serija v letu 2018 dobi še drugo sezono. Foto: Hulu Mimogrede, igralec in raper Donald Glover je medtem dobil vlogo mladega Landa Calrissiana v napovedanem spin-offskem filmu iz sveta Vojne zvezd, v katerem bomo spremljali dogodivščine Hana Sola v mladih letih. Do takrat ga lahko spremljate v odlični Atlanti. Foto: Reuters Velike male laži: serijo o skrivnostih, lažeh in umoru v tesno prepleteni, bogataški predmestni skupnosti, so številni komentatorji sprva spregledali, češ da gre "za še ene Razočarane gospodinje", lahkotno žajfnico za ženske. Kmalu se je izkazalo, kako zelo so se motili. Foto: HBO Naša in vaša najljubša "serija o ničemer" je pustila neizbrisen pečat na formatu humoristične nanizanke, kot se je razvijal kasneje. Carrie Coon je prva v zgodovini nagrad, ki je priznanje dobila za dve vlogi - v serijah Fargo in The Leftovers. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagrade televizijskih kritikov: Deklina zgodba, distopični portret Amerike, je serija leta

Katere ste si že ogledali?

6. avgust 2017 ob 12:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Deklino zgodbo, distopično sago o totalitarni Ameriki, v kateri so ženske brezimna last sužnjelastnikov, je zveza ameriških televizijskih kritikov okronala za program leta ter za najboljšo dramsko serijo.

Humoristična nanizanka Atlanta se lahko pohvali z najboljšimi igralskimi in komičnimi dosežki, najboljši primerek resničnostne televizije pa je analiza scientologije, ki jo je ponudila nekdanja pripadnica te vere, Leah Rimini.

Hulu, ameriški ponudnik vsebin na zahtevo, je svojo prvo letino nagrad na tradicionalni podelitvi nagrad TCA (Television Critics Association) pobral po zaslugi Dekline zgodbe, ekranizacije literarne moderne klasike istoimenskega romana Margaret Atwood iz leta 1985. Serija je v trenutni politični klimi v ZDA postala skorajda emblem nasprotnikov Trumpove administracije.

Kar pa ne pomeni, da so televizijski kritiki v sekcijah, posvečenih informativnim programom, gledali samo oddaje, ki se ukvarjajo s satiro na račun ameriškega predsednika. Po tem, ko so več let zapored v kategoriji informativnih oddaj nagrajevali večerne politične šove, so letos izbrali ESPN-ov dokumentarec OJ: Made in America. (Brez nagrade sta zato denimo ostala šov Johna Oliverja in pa BBC-jev kultni Planet Earth II.)

Atlanta, ki nastaja v produkciji kabelske televizije FX, je postala najboljša komična serija, njen avtor in protagonist Donald Glover pa je bil nagrajen za "izjemen individualni dosežek" na področju komedije. Pri FX so zmagoslavni večer zaokrožili še z igralsko nagrado v dramski kategoriji: Carrie Coon jo je dobila za svoje delo v Fargu. (Nagrado si morajo sicer deliti: Carrie Coon letos piše zgodovino, saj je prva v zgodovini nagrad TCA, ki je priznanje dobila za dve vlogi - prav nič slabša ni bila v HBO-jevi The Leftovers.)

Igre ne delijo na "žensko" in "moško"

Omeniti velja, da zveza televizijskih kritikov, v kateri o nagradah odloča okrog 220 članov, žensk in moških ne deli v ločeni igralski kategoriji, prav tako pa ne ločuje dramskih serij od TV-filmov in miniserij. C. Coon tako ni premagala samo Nicole Kidman (Male velike laži), Elizabeth Foy (Krona) in Elisabeth Moss (Deklina zgodba), pač pa tudi Jessico Lange in Susan Sarandon (Feud) ter Sterlinga K. Browna (This Is Us).

Zvezdniška detektivka o lovu na morilca med lepimi in bogatimi, HBO-jeva Velike male laži, je nagrado dobila v kategoriji izjemnih dosežkov na področju filma, miniserij in tematskih oddaj. Serija Leah Rimini: Scientology and the Aftermath, ki tematizira igralkin izstop iz kulta scientologije in njegove posledice, je največji dosežek na področju resničnostne televizije.

Vseeno pa tradicionalne televizijske mreže niso ostale popolnoma praznih rok: NBC-jev veliki adut, serija This Is Us, je "izjemen novi program" letošnjega leta, medtem ko je ABC-jeva družinska komedija Speechless najboljša nova serija za mlado občinstvo.

Bogata letina

"Za seboj imamo eno od najbolj raznolikih sezon v zadnjem času; ponudila je širok nabor vsebin, v katerem je bilo resnično nekaj za vsakogar," je komentirala predsednica združenja Amber Dowling. "Prinesla nam je nekaj neverjetnih igralskih dosežkov in eklektičnih zapletov, ki so nas izzvali, ganili in navdušili ter poživili televizijsko pokrajino z drznimi, inovativnimi temami."

Podelitev nagrad televizijskih kritikov sicer ni namenjena samo sveži produkciji. Vsako leto podelijo tudi nagrado dediščina (Heritage), po navadi seriji, ki je revolucionizirala televizijo, in pa nagrado posamezniku, ki je s svojim opusom pustil globoko sled v zabavni industriji. Letos sta ti nagradi dobili NBC-jeva kultna serija Seinfeld in režiser Ken Burns.

Nagrajenci v glavnih kategorijah:

Posamični dosežek na področju drame: Carie Coon (The Leftovers, Fargo)

Posamični dosežek na področju komedije: Donald Glover (Atlanta)

Dosežek na področju novic in informativnega programa: O.J. Made In America (ESPN)

Dosežek na področju resničnostnih vsebin: Leah Remini: Scientology and the Aftermath (A&E)

Dosežek na področju vsebin za mlade: Speechless (NBC)

Izjemen nov program: This Is Us (NBC)

Dosežek na področju filma, miniserije in tematske oddaje: Velike male laži (HBO)

Dosežek na področju drame: Deklina zgodba (Hulu)

Dosežek na področju komedije: Atlanta (FX)

Vsebina leta: Deklina zgodba (Hulu)

Nagrada za življenjsko delo: Ken Burns

Nagrada dediščina: Seinfeld

A. J.