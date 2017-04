Nagradi Frana Gerbiča Sijavušu Gadžijevu in Slavku Petku

Ob stoletnici smrti skladatelja in pedagoga Gerbiča

5. april 2017 ob 20:47

Cerknica - MMC RTV SLO/STA

V Kulturnem domu Cerknica so najzaslužnejšim glasbenim in plesnim pedagogom podelili nagrade in priznanja Frana Gerbiča. Nagrado za življenjsko delo sta prejela pianist in pedagog s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Sijavuš Gadžijev in dolgoletni ravnatelj glasbene šole Ormož Slavko Petek.

Gadžijev je v svoji dolgi karieri mednarodno priznanega pianista slovensko pianistiko dvignil na izjemno raven, Petek pa ima med drugim velike zasluge za razvoj in popularizacijo pihalnih orkestrov v Sloveniji, so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Prejemniki priznanj Frana Gerbiča so pianistka in korepetitorica s Konservatorija za glasbo in balet Maribor Maja Mancini Senica, violončelistka mlajše generacije s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Karmen Pečar Koritnik, dirigent in pedagog z glasbene šole Logatec Marjan Grdadolnik ter Zoran Lupinc kot promotor diatonične harmonike z glasbene šole Ilirska Bistrica.

Slovesna podelitev nagrad Zveze slovenskih glasbenih šol je minila v znamenju 100. obletnice smrti skladatelja in pedagoga Frana Gerbiča. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Tone Peršak. Nastopili so zmagovalci letošnjega državnega tekmovanja mladih glasbenikov Temsig in dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Z nagradami in priznanji Frana Gerbiča, letos so jih podelili 14., Zveza slovenskih glasbenih šol tradicionalno nagrajuje zaslužne pedagoge za življenjsko delo in izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju glasbene vzgoje in izobraževanja.

Fran Gerbič se je rodil leta 1840 v Cerknici. Petje in kompozicijo je študiral v Pragi in bil leta 1868 angažiran v tamkajšnjem Narodnem gledališču. Med letoma 1868 in 1878 je bil prvak zagrebške opere, v letih 1881-86 je deloval v Lvovu, nato v Ljubljani. V Ljubljani je poučeval na Glasbeni matici, vodil glasbene predstave Dramatičnega društva in zbor Narodne čitalnice ter pripomogel k ustanovitvi poklicnega slovenskega gledališča leta 1892, v katerem je dirigiral operne predstave. Izdajal je prvo slovensko glasbeno revijo Glasbena zora. Njegov opus obsega približno 600 skladb.

M. K.