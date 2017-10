Nagradna igra: Večer z Borisom Cavazzo v vlogi poeta sredozemskega melosa

Odprtje glasbenega cikla Drama Akustika

11. oktober 2017 ob 16:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čast odprtja nove sezone cikla Drama Akustika bo to nedeljo pripadel Borisu Cavazzi, ki bo tokrat kot pevec, interpret in poet z glasbo odprl vrata v svet, ki ga obdaja, in občutke, ki se v njem vzbujajo. Z nekaj sreče pa sta lahko dve vstopnici za večer tudi vaši.

Cavazza bo v nedeljo ob 20.00 na oder Drame stopil v družbi kvarteta, ki ga sestavljajo soavtor in kitarist Igor Leonardi, kontrabasist Žiga Golob, bobnar Enos Kugler in saksofonist Primož Fleischman. Z izvedbo avtorskih pesmi s pridihom svinga, džeza, bluza, popevk in balad, vselej pa s poudarkom na sredozemskem melosu in poetiki, bodo obiskovalce popeljali na posebno glasbeno potovanje.

Cavazza bo poleg avtorskih skladb odpel tudi nekaj napolitanskih in sicilijanskih pesmi. S svojim šarmantnim glasom prepeva - je iluzija, da nas ščiti poezija. Ko se plošča odvrti, se ne zgodi, kakor pri iluziji, da je nič. Vsaka skladba je svoj korak, ki pušča sled na svojstven način, je misel, ki je bila navdih za naslov njegovega albuma 11 korakov.

To bo že 51. nedeljski glasbeni nastop na odru SNG-ja Drama Ljubljana v sklopu njihovega cikla Akustika. V letošnji sezoni bodo na veliki oder gledališča glasbo prinesli še Rudi Bučar in Istrabend, Bossa de Novo, Severa Gjurin, Neca Falk s koncertom Maček Muri, Iztok Mlakar, Damir Avdić, Damir Imamović in skupina Zmelkoow.

Kako do nagrade?

Če želite vstopnici za koncert, ki se bo zgodil v nedeljo, 15. oktobra, ob 20.00 v ljubljanski Drami, nam na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite tri vloge, ki jih je na velikem platnu ali v gledališču upodobil Boris Cavazza. Med pravilnimi odgovori, ki bodo na naš naslov prispeli do petka, 13. 10., do 12. ure, bomo izžrebali dobitnika dveh vstopnic za koncert.





M. K.