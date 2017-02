Nagradna igra: Človek, ki je gledal svet v SMG-ju

Podeljujemo pet kompletov dveh vstopnic za predstavo

11. februar 2017 ob 14:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predstava Človek, ki je gledal svet je bila na odru Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) premierno uprizorjena pretekli mesec, z nekaj sreče pa si lahko v spremstvu brezplačno ogledate ponovitev, ki je na sporedu v sredo, 15. februarja.

Namen ustvarjalcev predstave je bil spregovoriti o svetu in človeku. Vprašanje, ki ga načenjajo, je vprašanje prihodnosti in vprašanje vztrajanja v življenju, kakršno je, pravi režiser Žiga Divjak. Po besedah direktorja SMG-ja Tiborja Miheliča Syeda se v predstavi prepletajo vsakdanjosti in eksistencialne težave Zahodnjakov. Ti so kljub navidezno privilegiranemu družbenemu položaju enako kot ljudje na drugih koncih zemeljske oble ujeti v iste spone brezizhodnosti, ponavljanja in v neprestano hlastanje za optimizmom glede prihodnosti, ki se vedno znova izmika.

Predstava je žanrsko gledano dokumentaristični gledališki omnibus, kakršnega poznamo iz sveta filma - film je tudi konceptualni okvir letošnje sezone SMG-ja, kot si jo je zamislil umetniški vodja Goran Injac. Zgodbe vsakdana na odru sicer ilustrira distanciran pripovedovalec, ki na odtujen način pove, da je človeštvo med seboj povezano, da tudi tisto, kar se zgodi daleč stran, vpliva na naše razmišljanje in čustvovanje.



Kako do kompleta dveh vstopnic? V sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem (SMG) podarjamo petkrat po dve vstopnici za ogled predstave, ki bo na sporedu v sredo, 15. februarja ob 19. uri. Na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si nam pošljite odgovor na naslednje vprašanje: Kdo je avtor besedila predstave Človek, ki je gledal svet? Odgovor nam pošljite najkasneje do ponedeljka, 13. februarja 2017 do 12h, in ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov, saj če boste imeli srečo pri žrebu, sta lahko dve vstopnici vaši!



Žiga Divjak podpisuje torej režijo in Katarina Morano dramaturgijo, v predstavi pa nastopajo Katarina Stegnar, Anja Novak, Matija Vastl, Ivan Godnič ter Sara Dirnbek in Gregor Prah kot gosta.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

P. G.