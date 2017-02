Nagradna igra: Kos plastike v režiji Primoža Ekarta

Za ponovitev 13. 2. ob 19.30

7. februar 2017 ob 14:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemški dramatik Marius von Mayerburg je v dramskem delu Kos plastike ujel ostro posmehljiv portret tistega dela evropske populacije, ki se koplje v malomeščanskem izobilju, istočasno pa mu primanjkuje vsakršne ljubezni. Člane družine, ki jim kronično primanjkuje časa za medsebojne odnose, je pod drobnogled vzel Primož Ekart, nastalo uprizoritev pa si lahko z nekaj sreče prihodnji teden brezplačno ogledate na velikem odru MGL-ja.

Predstava Kos plastike nemškega dramatika, dramaturga in tudi režiserja Mariusa von Mayerburga, ki jo je prevedel Milan Štefe, pripoveduje o družini, ki si ne vzame časa, da bi stkala medsebojne vezi, predvsem pa ne za pozornost, namenjeno najstniškemu sinu Vincentu. Ker so prejšnjo varuško, zato ker je imela poljski naglas in bi to utegnilo vplivati na izreko njenega varovanca, odpustili, na njeno mesto pride Jesicca. Umirjena pronicljiva opazovalka postane družinski katalizator, ki navdihne celo sodobnega umetnika Haulupa, za katerega dela Ulrike.

V predstavi igrajo Iva Krajnc Bagola, Gregor Gruden, Gašper Tič, Tina Potočnik Vrhovnik in Rok Prašnikar. Lektorica predstave je Maja Cerar, scenograf Damir Leventič, kostumografka Belinda Radulović, avtor glasbe Davor Herceg, za dramaturgijo pa je poskrbela Ira Ratej.



Kako do vstopnice?

V sodelovanju z Mestnim gledališčem ljubljanskim podarjamo dve vstopnici za ogled ponovitve predstave, ki bo na velikem odru MGL-ja v ponedeljek, 13. 2., ob 19.30. Na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si nam pošljite naslov predstave, za katero je von Mayenburg leta 1997 prejel Kleistovo priznanje za mladega dramatika. Med odgovori, ki jih bomo prejeli do četrtka, 9. 2. 2017, do 12h, bomo izžrebali dobitnika oz. dobitnico dveh vstopnic za ogled predstave. Ne pozabite pripisati kontaktnih podatkov.

