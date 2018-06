Nagradna igra: Na koncert evrovizijskega zbora Carmen manet

19. junija v Cankarjevem domu

6. junij 2018 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na začetku maja se je zbor Carmen manet, nosilec naslova najboljšega evrovizijskega zbora lanskega leta, podal v studio, kjer je posnel album Apollo 18. Ploščo bodo predstavili na bližajočem se koncertu v Cankarjevem domu, z nekaj sreče pa sta lahko dve vstopnici za ta večer vaši.

Naslov albuma je 33 pevk izbralo po istoimenski skladbi, pod katero se je podpisal Samo Vovk. Pesmi na plošči prihajajo z različnih vetrov, domovine in tujine, tako iz preteklosti kot sodobnega časa. Zbor bo ploščo predstavil 19. junija ob 20.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Ob omenjeni skladbi Apollo 18 prinaša plošča še 10 skladb, med drugim obe pesmi, s katerimi so prepričali na evrovizijskem izboru - Ta na Solbici Sama Vovka in Adrca Katarine Pustinek Raka. Na njem bodo tudi druge slovenske in tuje skladbe, ki jih bo zbor izvajal na celovečernem koncertu Vidim te v Cankarjevem domu. Na ta dan bo izšla tudi plošča.

Koncert bo tematsko razdeljen na dva dela; v prvem delu bo zbor s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije izvajal delo Magnificat norveškega skladatelja K. A. Arnesena. V drugem delu pa bodo predstavila še različna dela naslednjih slovenskih in tujih skladateljev: Ambroža Čopija, Frana Gerbiča, Christopha Becka in Frodeja Fjellheima, Olaja Gjeila, Tobina Stokesa ter Ēriksa Ešenvaldsa. Poslušalci bodo na koncertu lahko slišali tudi obe zmagovalni skladbi z lanskega izbora Evrovizijskega zbora leta.

Kot napovedujejo v zboru, bo Magnificat s svojim glasom obogatila prva sopranistka v zboru, Ernestina Jošt. Magnificat je cikel klasične zborovske glasbe, ki predstavlja hvalnico v obliki molitve, delo pa je napisano za zbor s solosopranom. Ernestina Jošt obiskuje tretji letnik petja pri profesorici Theresi Plut na Akademiji za glasbo. V letu 2017 je z Akademskim zborom sv. Cecilije in komornim orkestrom izvajala Mozartovo mašo v C-duru, letos je nastopala kot solistka v Vivaldijevi Gloriji. Prav tako pa že več let nastopa z Velikim simfoničnim orkestrom Gimnazije Kranj v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Kot solistka večkrat nastopa z zborom Carmen manet.

Pevski zbor Carment manet iz Kranja si je pripel že nekaj nagrad in odličij. Med drugim se lahko pohvalijo z dvema platinastima, tremi srebrnimi ter osmimi zlatimi priznanji z domačih in tujih zborovskih tekmovanj. Julija lani pa je v Latviji premagal evropsko zborovsko konkurenco na tekmovanju za zborovske pevce Evrovizijski zbor leta 2017.

Zbor sestavljajo nekdanje dijakinje Gimnazije Kranj, ki jih ne povezuje zgolj ljubezen do glasbe in prepevanja, temveč tudi medsebojno prijateljstvo iz gimnazijskih klopi. Od ustanovitve leta 2011 vodi zbor Primož Kerštanj, dirigent in glasbeni pedagog, ki poučuje na glasbenem centru Doremi na Bledu. V svoji dosedanji karieri je vodil že kar nekaj glasbenih zasedb, v sam vrh slovenske mladinske zborovske glasbe pa je kot zborovodja pripeljal Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, o čemer priča veliko najvišje osvojenih priznanj in nagrad tako na domačih kot tudi tujih tekmovanjih.

Kako do vstopnic? Če se želite potegovati za vstopnici za junijski koncert, nam na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite odgovor na vprašanje: Kaj v latinščini pomeni Carmen manet? Med pravilnimi odgovori, ki jih bomo prejeli do petka, 8. 6., do 14h, bomo izžrebali dobitnika dveh vstopnic. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov.

M. K.