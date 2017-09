Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zasedba predstave Pavla nad prepadom. Foto: SMG Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagradna igra: Podarjamo vstopnice za predstavo Pavla nad prepadom

Predstava bo 8. septembra ob 19. uri

1. september 2017 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sodelovanju s Slovenskim mladinskim gledališčem podarjamo dvakrat po dve vstopnici za predstavo Pavla nad prepadom, ki bo v petek, 8. septembra, ob 19. uri.

Jesihova, ki je bila z Miro Marko Debelak pred vojno prva in edina dama slovenskega, pa tudi evropskega alpinizma, je bila hkrati tudi uspešna podjetnica: pred in med drugo svetovno vojno je bila lastnica največje verige kinematografov v Jugoslaviji. Predstavo o njenem življenju, tekst je napisal Andrej E. Skubic, so premierno uprizorili leta 2013.

Nagradno vprašanje: Kdo je režiser predstave Pavla nad prepadom? Vaše odgovore pričakujemo do srede, 6. septembra, do 12. ure, na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si. Pripišite vaš telefon. Podelili bomo dvakrat po dve vstopnici.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

K. T.