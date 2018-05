Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Posnetek šumenja čebel lahko predvajate na pametnih telefonih preko Arsove spletne strani. Foto: MMC RTV SLO Arsov prenosni studio, test zvoka pred dogodkom v živo. Foto: MMC RTV SLO Dogodek bo v neposrednem prenosu v vsakem vremenu. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Slavljenje čebel in Čebelic z zvočnimi zgodbami za lahko noč Dodaj v

Nagradna igra: Vabljeni k ozvočenju travnikov z brenčanjem čebel

Pripravljajo tudi koncert za čebele

20. maj 2018 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tretji program Radia Slovenija – program Ars ob prvem svetovnem dnevu čebel na simbolni ravni vrača brenčanje čebel na travnike in vas vabi, da se projektu pridružite na travniku ali pred radijskimi sprejemniki.

Čeprav se zdi, da so čebele zelo prisotne v našem okolju, se zaradi intenzivnega kmetijstva širijo zelene puščave, travniki brez medonosnih rastlin in s tem brez čebel. V sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije in širšo javnostjo na simbolni ravni na Arsu vračajo brenčanje čebel na travnike. Projektu se lahko pridružite tako, da na travniku po svoji izbiri predvajate posnetek šumenja čebel in sodelujete v nagradni igri.

1. Posnetek brenčanja čebel lahko predvajate na pametnih telefonih preko Arsove spletne strani. 2. Ustvarite fotografijo in jo objavite na Facebook strani dogodka. 3. Deset najboljših fotografij bomo nagradili s knjižnimi in glasbenimi nagradami.

Travniki brez medonosnih rastlin in s tem brez čebel

Hkrati lahko danes, na svetovni dan čebel, ob 18. uri preko radijskih sprejemnikov prisluhnete pogovoru, ki bo potekal na travniku na Breznici pri Žirovnici, rojstnem kraju začetnika modernega čebelarstva Antona Janše. Aleksander Čobec se bo tam pogovarjal z biologom in čebelarjem Janezom Gregorijem ter Polonco Lovšin, vizualno umetnico, ki je za umetniški projekt o čebeljem opraševanju Bodi čebela prejela priznanje Riharda Jakopiča 2018.

Koncert za čebele

Še en način, s katerim se na Radiu Ars simbolno priklanjajo čebelam, pa je s koncertom za čebele – glasbo zanj je prav za to priložnost ustvaril skladatelj Brane Zorman. Dolgo je veljalo prepričanje, da so čebele gluhe, a danes vemo, da čebele "slišijo" – zvok na kratko razdaljo 6 mm (tudi do 10 mm) in gibanje zraka zaznavajo s tipalnicami.

Del koncerta bodo slišale le čebele

Koncert bo na svetovni dan čebel ob 18.15 premierno izveden na travniku na Breznici pri Žirovnici. Frekvenčno območje, na katerem bo koncert predvajan, se bo raztezalo od frekvenčnega območja šumenja čebel, okoli 265 Hz, do območja okoli 2 kHz, kamor v harmoniji z osnovno frekvenco 500 Hz seže petje matic. Del za čebele ustvarjene glasbe, ki jo bodo neposredno predvajali na programu Ars, bodo tako slišale le – čebele.

Dogodek bo v neposrednem prenosu v vsakem vremenu. Neposredni prenos dogodka bo na 3. programu Radia Slovenija ob 18. uri. Projekt sta zastavila Aleksander Čobec in Saška Rakef.

Informativni utrinki na Arsu

Pripravljajo tudi utrinke, skozi katere bodo s poslušalci delili zanimivosti o čebelah in njihovem pomenu. Posamične utrinke bo pripravil Klemen Markovčič, trajali bodo do dve minuti. Utrinkom lahko prisluhnete že od jutra, predvajali pa jih bodo vse do 22.00 nocoj, skupno se jih bo zvrstilo deset, vsi bodo predvajani v prepoznavni zvočni podobi – rojenju čebel.

Tematiki čebel bodo namenili tudi oddaje Arsov forum, Lirični utrinek in Jezikovni pogovori.

Ujel sem jih v tranzistor.

Da bi to nemo pomlad plesale.

Na odru zelene puščave.

Da bi te z njimi učil življenja.

Ne smrti.

(variacija na pesem maj: varoza Malgorzate Lebda)

N. Š.