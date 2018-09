Nagradna igra: z MMC-jem do vstopnic za operno-baletno pravljico Gospod in hruške

Glasbena pravljica po slovenski ljudski pesmi

4. september 2018 ob 21:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovensko komorno glasbeno gledališče in Cankarjev dom bosta v sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov Slovenije 8. septembra ob 17. uri v Cankarjevem domu premierno uprizorila operno-baletno pravljico Gospod in hruške, ob tej priložnosti pa podarjamo tri pare vstopnic za njen ogled.

Vsebina glasbene pravljice temelji na istoimenski ljudski pesmi in tudi glasbeno izhaja iz njenega napeva, ki kot rdeča nit povezuje pesmi posameznih likov.

Kdo bo prinesel gospodu hruške?

"Zgodba pripoveduje o gospodu, ki bi jedel hruške, vendar se mu jih ne ljubi nabrati. Ponje zaman pošilja vse po vrsti: medveda, ogenj, vodo, palico in soseda. Nazadnje ponje pošlje še ljubko deklico," so organizatorji opisali vsebino predstave.

V Cankarjevem domu pravijo, da je posebnost uprizoritve ta, da bo na odru poleg dveh opernih pevcev ob orkestrski spremljavi nastopila tudi deklica, ob njej pa še sedem mladih baletnikov – torej bo to operno-baletna predstava. Skozi predstavo si bo mlado občinstvo lahko zastavilo vprašanje: "Smo pripravljeni uresničiti svoje sanje?"

Nagradno vprašanje:

Kdo je prevzel režijo predstave Gospod in hruške?

Vaše odgovore pričakujemo do četrtka, 6. septembra, do 12. ure na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si s pripisom Nagradna igra: Gospod in hruške.

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali tri dobitnike vstopnic.

Eden najvidnejših slovenskih skladateljev

Glasbena pravljica je povzeta po slovenski ljudski pesmi iz knjige Pesmi in šege moje dežele avtoric Dušice Kunaver, Zmage Kumer in Helene Ložar-Podlogar. Skladatelj pesmi je Dušan Bavdek, eden najvidnejših slovenskih skladateljev in obenem profesor kompozicije ter prodekan na akademiji za glasbo v Ljubljani. Opero je napisal za svojo hčerko Saro, ki v operi tudi nastopa. Nastopata tudi prepoznavna mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran in Jaka Mihelač, mladi up slovenske opere.

Predstava traja 45 minut in je namenjena predšolskim otrokom, osnovnošolcem prve in druge triade ter vsem ljubiteljem glasbenega gledališča.

