Nagradna igra: z MMC-jem na baletno predstavo Gospoda Glembajevi

Gostovanje Baleta HNK iz Zagreba v Cankarjevem domu

9. oktober 2017 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najznamenitejša drama Miroslava Krleže Gospoda Glembajevi je že ob krstni uprizoritvi leta 1929 v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu obveljala za uspešnico in je tako na domačih kot tujih tleh postala ena največkrat uprizarjanih Krleževih iger.

Prav Balet Hrvaškega narodnega gledališča (HNK) iz Zagreba 16. oktobra s predstavo Gospoda Glembajevi gostuje v Cankarjevem domu. Koreograf, režiser in avtor libreta je Leo Mujić, ki je poskrbel tudi za glasbeni izbor. Pred to postavitvijo je Mujić za zagrebški Balet koreografiral že celovečerni balet Tišina mojega šepeta po motivih poezije Dobriše Cesarića in balet Ana Karenina po romanu Leva Tolstoja, ki je nastal na partituro Čajkovskega.

V najnovejšem projektu pa je torej posegel po hrvaški književnosti za upodobitev lastne vizije slovite Krleževe drame. Baletna produkcija Glembajevih ob glasbeni kulisi Ludviga van Beethovna in Sergeja Rahmanina pomeni velik izziv za koreografa in njegovo umetniško ekipo ter za celotni ansambel, ki se je podal na zahtevno umetniško pustolovščino, so zapisali v Cankarjevem domu.

Odgovor na nagradno vprašanje Kateri dve drugi drami Miroslava Krleže poleg Gospode Glembajevih tvorita t.i. glembajevski ciklus? pošljite do srede, 11. oktobra, do 12. ure na mmc-kultura@rtvslo.si. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov! Za predstavo v ponedeljek, 16. oktobra, ob 19.30 podarjamo dvakrat po dve vstopnici.



Preobrazba žrtve v krvnika

Praznovanje tridesete obletnice Glembajeve banke služi kot izhodišče zgodbe, ko se družina po dolgem času zbere v palači starega Glembaja, glave dinastije in ustanovitelja banke. Na slavje pride tudi odtujeni sin Leone, ki se v Zagreb vrne po enajstih letih in se ne more upreti vzgibu po sarkastični kronologiji družinske zgodovine.

Leone je v nasprotju s svojim očetom slabič, dekadentni umetnik, ki se po enajstih letih blodenja po evropskih mestih zaradi materine smrti in očetove poroke z baronico Castelli vrne domov. Tu odkrije svet, poln intrig, laži, licemerja, vohunjenja in skritih zločinov. Zlo se prestavlja iz generacije v generacijo, njegova moč celo žrtve spreminja v krvnike. Igra se s podivjanim tempom in tragično silovitostjo zaključi s prelivanjem krvi.

Večplastna karakterizacija likov, prepletena razmerja med njimi, čustveni izbruhi, soočanja in intrige, podrobne analize in prerokbe o usodi majhnega naroda so danes enako aktualni kot ob nastanku in so le nekatere značilnosti besedila, ki ponuja nepojmljive možnosti umetniške uprizoritve, so še zapisali v napovedi predstave.

