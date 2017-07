Nagradna igra: z MMC-jem na Festival Okarina, blejsko glasbeno poslastico

27. izvedba festivala od 27. julija do 6. avgusta

25. julij 2017 ob 15:13

Bled - MMC RTV SLO

Glasbe sveta v vseh odtenkih in s prav vseh koncev sveta, odete v sodobne ritme ponovno vabijo glasbene zanesenjake na Bled, kjer se v četrtek začenja Festival Okarina, ki bo trajal do 6. avgusta.

Program letošnje, 27. izvedbe prinaša enajst koncertov, med katerimi še posebej izstopajo ikone afriške glasbe, zasedba Orchestra Baobab, večkratna grammyjevka pijanistka Hiromi, prva dama bosanskega sevdaha Amira Medjunanin, nato pa še Omar Sosa, ki bo združil moči s Seckoujem Keito, ter malijski kitarist Vieux Farka Touré.

V MMC-jevi nagradni igri lahko z malo znanja in sreče osvojite ali dve vstopnici za sobotni koncert (29. julij) Amire Medjunanin (vprašanje: Kako je naslov aktualnega albuma te prve dama bosanskega sevdaha?) ali dve vstopnici za ponedeljkov koncert (31. julij) Hiromi (vprašanje: Katerega leta je Hiromi nazadnje koncertirala v Sloveniji?). Svoje odgovore pošljite na mmc-kultura@rtvslo.si najkasneje do 28. julija do 12. ure in ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov.



Na Festivalu Okarina, za čigar program že vse od nastanka skrbi Leo Ličof, je v dobre četrt stoletja na Bledu nastopilo že več kot 250 glasbenih zasedb in posameznikov z vseh celin. Festival, ki nosi ime po glineni piščali, pa poteka pod okriljem Zavoda za kulturo Bled.

Za odprtje sodobna korejska etno zasedba

Letošnji festival na Blejskem gradu odpira četrtkov koncert sodobne etno zasedbe Duo Bud, ki deluje kot projektna skupina v okviru produkcije Bud. Zasedba deluje pod vodstvom So-ra Kim, ki igra korejski boben janggu in je pobudnica različnih projektov sodelovanja. Od leta 2015 zasedba vsakoletno sodeluje z različnimi glasbeniki, s katerimi so predstavili harmonijo bobna janggu in korejskih cimbal yanggeum. Letos nameravajo ustvariti nove glasbene različice na podlagi harmonije jangguja in korejskih citer gayageum.

Sevdah, način življenja in pripoved

Amira Medunjanin, ki jo nekateri imenujejo tudi bosanska Billie Holiday, se je rodila v Sarajevu v času, ko je bila priljubljenost tradicionalne glasbe v nekdanji Jugoslaviji na vrhuncu. Zanjo je sevdah od nekdaj imel poseben pomen, sevdalinke, ki se jih je naučila od matere, so se ji zdele najlepše pesmi sploh. Iz navdušenja nad ustnim izročilom svoje domovine se je posvetila oblikovanju edinstvenega glasu, s katerim želi do polnosti raziskati izrazno moč sevdalink. Več let si je prizadevala najti ljudi, ki bi z njo delili svoje poglede na sevdah, in najboljši način, kako te poglede udejanjiti. Sobotni koncert je organiziran v Festivalni dvorani Bled.

Hipnotična in čarobna glasba pianistke in harfista

V ponedeljek se Festivalni dvorani Bled obeta koncert japonska pianistka Hiromi, z grammyjem nagrajene glasbenice, ki bo nastopila s kolumbijskim harfistom Edmarjem Castañedo. Hiromi je tega, kulture spajajočega glasbenika prvič slišala na festivalu v Montrealu in takrat jo je povsem prevzel. Dvojec teh dveh inovativnih glasbenikov na podlagi svoje globoke glasbene povezave ustvarja nove zvočne svetove sijajne virtuoznosti, neverjetne iznajdljivosti in osupljive lepote.

Improvizacijska svoboda iz studia na oder

Pianist in skladatelj Omar Sosa, sedemkratnim nominirancem za grammyja, ter večkrat nagrajeni senegalski virtuoz kore in pevec Seckou Keita sta skupaj posnela album Transparent Water, ki ga bosta v Festivalni dvorani Bled predstavila s tolkalcem Gustavom Ovallesom. Tako Sosa kot Keita sta priznana glasbena pustolovca, njuna dediščina sega od džeza do latina in afriških zvenov. Album Transparent Water velja za manifestacijo improvizacijske svobode in veselja Sose ob skupnem umetniškem izražanju s Keito, ki je za svoj najnovejši solo album 22 String nedavno prejel nagrado Songlines za najboljši album v letu 2016 za področje Afrike in Bližnjega vzhoda in bil nominiran za najboljšega glasbenika. Po izidu albuma so se vsi trije podali na turnejo.

Zasedba, ki je oživila senegalsko prestolnico

Blejsko promenado bo v četrtek, 3. avgusta, zasedla senegalska zasedba Orchestra Baobab, ikonični afriški bend, ki združuje snovalce najbolj prefinjenih in značilnih popzvokov na svetu. Ko so po svojem nastanku leta 1970 začeli spajati afro-kubanske ritme ter portugalske melodije s kongovsko rumbo, highlifom in paleto lokalnih slogov, so v domovini zagnali pravi glasbeni preporod. Na novem albumu Made in Dakar, s katerim se vračajo k svojim koreninam s klubov in ulic domačega mesta, najdemo serijo novih pesmi, a tudi predelanih biserov iz njihove siceršnje diskografije. Ta obsega dvajset albumov, od katerih nekateri segajo nazaj vse do vajeniškega obdobja danes kultne zasedbe.

Novi zvoki malijskih glasbenikov mlajše generacije

Vieux Farka Touré iz Malija, znan tud kot saharski Hendrix, je sin legendarnega kitarista Alija Farke Touréja, ki sicer ostaja zvest koreninam očetove glasbe, vendar jim dodaja tudi elemente rocka, latino glasbe in druge afriške vplive. Odlikujejo ga umetniška globina, velik slogovni razponu skladb kot tudi izjemno energični in sproščeni nastopi v živo. Vieux z vsakim novim projektom razširi obzorja, sprejme nove izzive in še dodatno okrepi svoj ugled enega najbolj nadarjenih in najbolj inovativnih glasbenikov na svetu. Letošnjega aprila je izšel njegov najnovejši album Samba, ki je posnet v živo pred maloštevilnim občinstvom, ki ga kritiko označujejo za njegovo sploh najboljšo, najbolj zaokroženo in najzrelejšo stvaritev. Vieux Farka Touré bo nastopil v petek, 4. avgusta, na blejski promenadi.

Ob navedenih koncertih bodo na Festivalu Okarina nastopili še La Negra – Colores iz Španije, Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora, Klemen Torkar in Janja Hvala: Ljudska z’godba, bobnarska zasedba Gocoo z Japonske, Chaâbi-Flamenco (Juan Carmona & Ptit Moh) in mednarodni glasbeni kolektiv Kefaya, ki bo 6. avgusta sklenil letošnjo izvedbo festivala.

