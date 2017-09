Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jazzvin repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov; od popa, rocka in džeza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega, piše na spletni strani vokalne zasedbe. Foto: Jure Matoz Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagradna igra: Z MMC-jem na koncert Jazzve na Popjazziadi

Podarjamo tri vstopnice

13. september 2017 ob 12:30,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 15:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na 1. programu Radia Slovenija so ta teden začeli predvajati oddajo Prva vrsta, v okviru katere bo vsak torek ob 12.15 iz Studia 13 potekal koncert v živo.



Prva vrsta je 15-minutna oddaja na 1. Programu Radia Slovenija z nastopom glasbenikov v živo iz Studia 13 ter videoprenosom na Facebooku. V oddaji se predstavljajo tako mladi, še neuveljavljeni, kot tudi že prepoznavni glasbeniki. Lahko se oblikujejo tudi nove zasedbe, samo za to priložnost. V studiu bodo navzoči tudi poslušalci, ki bodo s svojo prisotnostjo sooblikovali koncertno vzdušje.

Nosilca oddaje sta urednik Milan Krapež in glasbena urednica Alja Kramar, sodelovalo pa bo celotno glasbeno uredništvo 1. programa, tako da bo tudi nabor voditelje pester. Na začetku oddaje bo kratka predstavitev in pogovor z glasbeniki, sledila bo prvovrstna glasba.

Naslednji torek, 19. septembra, pride v oddajo skupina Jazzva, ki ima konec meseca koncert v Kinu Šiška na Popjazziadi, kjer se vsako leto predstavijo najaktivnejše in najkakovostnejše slovenske vokalne skupine in novosti na področju popularne vokalne glasbe. Skupaj z organizatorji podarjamo vstopnice za omenjeni dogodek.

Nagradno vprašanje: Kdaj (navedite točen datum) bo Jazzva nastopila na Popjazziadi v Kinu Šiška? Vaše odgovore pričakujemo do ponedeljka, 18. septembra, do 12. ure, na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si. Pripišite vaš telefon. Podelili bomo tri vstopnice.

26. septembra bodo gostje oddaje Počeni škafi, 3. oktobra pa Nina Strnad in člani Big Banda RTV Slovenija s skladbami Jožeta Privška. Vabljeni k poslušanju!

