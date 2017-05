Nagradna igra: z MMC-jem na Obrat vijaka

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Originalni posnetek opere je nastal v letu premiere; orkestru je birigiral Britten sam. Foto: Akademija za glasbo Vlogo guvernante bosta igrali Tajda Jovanovič (11. 5.) in maja Ceglar (12. 5.), Milesa pa Inez Osina (11. 5.) in Mirjam Horvat (12. 5.). Foto: Akademija za glasbo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Opera po romanu Henryja Jamesa

5. maj 2017 ob 13:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Opera Obrat vijaka spada med osrednja dela Benjamina Brittna, najpomembnejšega britanskega skladatelja 20. stoletja. V režiji Tržačana Igorja Pisona bo dobrih 60 let po nastanku prvič uprizarjana tudi v Sloveniji. Z malce sreče se lahko spektakla tudi udeležite.

Brittnova opera, ki je nastala za potrebe beneškega bienala, je bila premierno uprizorjena leta 1954 prav v mestu na vodi, v slavnem gledališču la Fenice. Od takrat je doživela že številne uprizoritve po vsem svetu - a ne v Sloveniji. To se bo spremenilo s krstno uprizoritvijo Komornega orkestra Akademije za glasbo, 11. in 12. maja ob 19.00 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Kako do vstopnic?

Na e-naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite odgovor na nagradno vprašanje. Naštejte vsaj dve operi Benjamina Brittna (poleg Obrata vijaka). Med odgovori, ki jih bomo prejeli do srede, 10. maja 2017, do 12. ure, bomo izžrebali dva dobitnika para vstopnic za ogled predstave. Ne pozabite pripisati svojih kontaktnih podatkov in tega, ali bi predstavo raje videli 11. ali 12. maja!



Libreto je po romanu angleškega pisatelja Henryja Jamesa napisala Myfanwy Piper; pripoveduje o mladi vzgojiteljici, ki skrbi za aristokratski siroti na podeželskem dvorcu, kjer strašijo duhovi. Zgodba je polna nenavadnih obratov in srhljivih prizorov: bo guvernanta uspela ubraniti oba otroka? Je vse skupaj le plod njene bujne domišljije?

O vsem tem se je spraševala ustvarjalna ekipa pod vodstvom režiserja Igorja Pisona, dramaturginje Sare Zupančič in dirigenta Simona Dvoršaka. Igor Pison je sicer študiral operno režijo v Münchnu, na slovenskih odrih pa je prepričal z režijo Wagnerjeve opere Rensko zlato v SNG Maribor ter s postavitvijo dramatizacije romana Angel pozabe Maje Haderlap in Shakesperjevim Macbethom v SNG Drami Ljubljana.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni.

