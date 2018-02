Nagradna igra: Z MMC-jem na Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Podelili bomo tri pare kart za predstavo 21. 2. v SMG-ju

12. februar 2018 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Cankarjevem letu so se v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) odločili obuditi predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski, ob tej priložnosti pa podarjamo tri pare vstopnic.

Pohujšanje v dolini šentflorjanski Ivana Cankarja je premiero doživelo leta 2011 in tedaj na Borštnikovem srečanju prejelo kar dve nagradi, in sicer ena je šla v roke Janje Majzelj za vlogo Zlodeja, Empera3zzu in Barbari Pavlin pa za oblikovanje maske.

"Vse kaže in mnogotera znamenja pričajo, da se je prikradlo pohujšanje v dolino šentflorjansko," na začetku Cankarjeve nesmrtne farse oznani presvitli župan šentflorjanski. Pohujšanje pa se je prikradlo, in to zdaj že drugič, tudi na oder Slovenskega mladinskega gledališča. Režiser Vito Taufer Cankarjevo "največjo hudobijo" postavlja po eni strani poudarjeno realistično in skoraj do črke upošteva predlogo, po drugi pa poskrbi za svojevrsten odmik, saj vse vloge, razen ene, igrajo moški.

Nagradno vprašanje: Kako je ime učitelju?

Vaše odgovore pričakujemo do petka do 12. ure na elektronski naslov mmc-kultura@rtvslo.si s pripisom Pohujšanje v dolini šentflorjanski.

"Cankarjevo delo je tako močno, da zdrži praktično vse možne interpretacije. Jasno, tudi tokratno iz Slovenskega mladinskega gledališča, sezidano pod spretno taktirko hišnega režiserja Vita Tauferja. […] Igra in njen učinek: Taufer jo pelje po več vzporednih tirih. Čeprav racionalizirano, dobro ohrani besedilno jedro, mu pusti večino besednih kombinacij in jim dovoli, da se razživijo," je Andrej Jaklič v reviji Polet zapisal ob prvi uprizoritvi v SMG-ju leta 2011.

Igrajo: Blaž Šef, Uroš Kaurin, Dario Varga, Ivan Godnič, Ivan Peternelj, Matej Recer, Ivan Rupnik, Matija Vastl, Sandi Pavlin k. g., Željko Hrs, Robert Prebil, Boris Kos, Uroš Maček ter Janja Majzelj.

