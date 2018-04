Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milena je namreč, tako pravi Tadej Golob, ob tem, da je izjemna igralka in izjemna ženska, tudi prav poseben človeški original. Sama bi takim rekla z enim od številnih izrazov, ki jih je slišal prvič – prava slika brez okvirja. Foto: Založba Beletrina Milena Zupančič v filmu Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ki je film o gledališki predstavi Boris, Milena, Radko in o štirih zelo znanih osebah, ki so jo ustvarile. Foto: Kinodvor Od kisa in cigaret sva zavila k Hamletu, kjer je igrala kraljico, malo drugačno, sodobno, in je lahko kadila in pila viski. In od Hamleta k Borisu Cavazzi, ki je v tej predstavi igral kralja, in od tam k Žašlerci in prizoru seksa na mizi (ki ga je kritiziral Partljič) in h Klopčiču (ki je navijal zanj) in od Klopčiča k Jovanoviću, ki ga je hotel ubiti … »Misliš, da bo to koga zanimalo?« me je vprašala. »Mislim, da bo,« sem rekel. Odlomek iz biografije Milene Zupančič pisatelja Tadeja Goloba Dodaj v

Nagradna igra: Z MMC-jem na projekcijo filma Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba in pogovor z Mileno Zupančič

Pri založbi Beletrina je izšla biografija Milene Zupančič v avtorstvu Tadeja Goloba

9. april 2018 ob 18:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Z malo znanja in sreče vas MMC lahko odpelje na projekcijo filma Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba Rajka Grlića in Matjaža Ivanišina, ki ji bo sledil pogovor z igralko Mileno Zupančič in avtorjem njene ravnokar izdane biografije Tadejem Golobom.



V ponedeljek bo po projekciji filma Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, zgodbe o gledališki predstavi Boris, Milena, Radko in o štirih zelo znanih osebah, ki so jo ustvarile, potekala prva javna predstavitev biografije ene največjih slovenskih igralk 20. stoletja, Milene Zupančič, ki je pravkar izšla pri založbi Beletrina.

Skupaj s pisateljem Tadejem Golobom sta ustvarila neizmerno dragoceno besedilo, v katerem skozi igralkino življenjsko pripoved (po)doživimo našo polpreteklo zgodovino ter premislimo številne velike sodobne dileme, so zapisali v založbi Beletrina.

Če bi se radi projekcije filma Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ki bo 16. aprila ob 17. uri v Kinodvoru v Ljubljani, udeležili brezplačno, naštejte vse štiri resnične osebe, ki so postali liki v gledališki predstavi in dokumentarnem filmu. Projekciji bo sledil pogovor z Mileno Zupančič in Tadejem Golobom, ki ga bo povezoval Aleš Šteger. Odgovore nam na naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite do srede, 11. aprila, do 12. ure. Podelili bomo tri pare vstopnic.

Ozadje nastajanja knjige

Tadej Golob in Milena Zupančič sta se v Milenini domači Bohinjski Beli začela sestajati in pogovarjati leta 2016, so zapisali v Beletrini. "Takoj sta se strinjala, da to, kar počneta, ne sme biti kronološka biografija v smislu – najprej sem se rodila, potem sem obiskovala osnovno šolo in tako naprej. A od tu naprej nista vedela, kako in kam. Potem pa je Milena nekega dne omenila, da gre skoraj vsak dan na pokopališče in da ji je tam lepo. In potem jima je steklo. In sta začela uživati. Milena je namreč, tako pravi Tadej Golob, ob tem, da je izjemna igralka in izjemna ženska, tudi prav poseben človeški original. Sama bi takim rekla z enim od številnih izrazov, ki jih je Tadej slišal prvič – prava slika brez okvirja."

Ena najprepoznavnejših slovenskih igralk

Milena Zupančič se je rodila leta 1946. Je ena najprepoznavnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralk. Med njenimi najbolj znanimi gledališkimi vlogami so Blanche v Williamsovem Tramvaju Poželenje, Lenka v Šeligovi Svatbi, Lidija v Jovanovićevem Zid, jezero in številne druge. Na področju filma je svoj obraz in glas med drugim posodila Meti v Cvetju v jeseni, Tončki v Idealistu, Malki v Dediščini in Mimiki v filmu Moja ata, socialistični kulak. Med brezštevilnimi nagradami, ki so okronale njeno veličastno gledališko in filmsko kariero, so nagrada bert Društva slovenskih režiserjev (2016), viktor za življenjsko delo (2015) in Borštnikov prstan (1999).

Pisatelj, biograf, kolumnist

Leta 1967 rojeni Tadej Golob je pisatelj, novinar, kolumnist in biograf. Na književni sceni se je prvič pojavil s knjigo Z Everesta, v kateri je popisal smučanje Dava Karničarja z najvišje gore sveta, nadaljeval z biografijami Petra Vilfana, Zorana Predina in Gorana Dragića. Za roman Svinjske nogice je leta 2010 prejel nagrado kresnik. Leta 2017 je napisal največjo bralno uspešnico leta v Sloveniji, kriminalni roman Jezero.

