Nagradna igra: z MMC-jem v družbo Idiotov

Film Idioti (1998) je bil edino von Trierjevo delo, nastalo po principu dogme.

11. januar 2018 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ansambel Slovenskega mladinskega gledališča je lani na oder pripeljal Idiote - gledališko adaptacijo kultnega filma ikonoklasta evropskega filma, Larsa von Trierja. Z malo sreče lahko zadenete vstopnici za eno od januarskih ponovitev predstave.

Film Idioti (1998), pod katerega se von Trier zaradi "pravil" Dogme 95 ni hotel podpisati, je drama o skupini mladih, ki se odloči stopiti v vloge tistih razvojno motenih oseb, ki jih je psihologija nekoč klasificirala kot idiote. Gre za ljudi z IQ-jem, nižjim od 30.

SMG-jevo predstavo v režiji mlade diplomantke AGRFT Nine Rajić Kranjac je navdihnila filmska zgodba, ki opisuje skupinski psihološki eksperiment; v njej nastopajo Ivan Godnič, Benjamin Krnetić, Anja Novak, Maruša Oblak, Romana Šalehar, Blaž Šef, Stane Tomazin in Dario Varga.

Če bi radi svoj par vstopnic za ponovitev Idiotov v petek, 19. januarja, nam na naslov mmc-kultura@rtvslo.si pošljite odgovor na nagradno vprašanje: Kako se je imenovalo filmsko gibanje, ki ga je leta 1995 Lars von Trier ustanovil skupaj z rojakom Thomasom Vinterbergom?



Med pravilnimi odgovori, ki jih bomo dobili do torka, 16. januarja, bomo izžrebali tri dobitnike para vstopnic.



Člani kolektiva morajo, da bi našli svojega "notranjega idiota", skozi vrsto eksternih in internih človeških soočenj, s katerimi naj bi ozavestili meje različnih družbenih norm in odpravili svoje notranje psihološke inhibicije.

Režiserka v napovedi predstave gledalce nagovori z besedami, da se bodo v Idiotih srečali s po filmu navdahnjeno zgodbo, v kateri se bodo seznanili z ljudmi z rano, ljudmi, ki potrebujejo pozornost, sicer jih ni, ljudmi, ki počnejo vse mogoče, da bi bili v stiku sami s seboj, in ljudmi, ki jim ne bodo pustili do besede, saj bodo večino časa govorili oni.

Odzivi kritikov

Predstava je po lanski premieri požela kar nekaj pohvalnih kritik. "Dati domišljiji prosto pot in pri tem uporabiti vso svojo telesno izraznost in moč, posamične epizode pa preplesti v učinkovit in nepredvidljiv odrski dogodek, je ogromen zalogaj, ki je ekipi ustvarjalcev vsekakor uspel," je zapisala novinarka Radia Slovenija Petra Tanko. "Na podlagi von Trierjevega dramaturškega okvirja se v odrski kompoziciji dobro razločijo tudi plasti, ki segajo onkraj in jasno predstavljajo družbene strukture in njihovo medsebojno dinamiko." Tjaša Bertoncelj z Radia Študent ugotavlja, da v predstavi "ni prisotna enosmerna dramaturška nit, ki bi se osredotočila le na von Trierjevo zgodbo, temveč režiserka z raznimi vložki posodablja, potencira in humoristično popači scenarij, iz katerega izhaja".

