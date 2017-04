Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marija Kostnapfel je za pesniški prvenec nagrajena s nagrado, ki jo v Trstu podeljuejo od leta 1963. Foto: Založba Mladika Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nagrado vstajenje prejme Marija Kostnapfel

Podelitev priznanja bo 24. aprila v Trstu

12. april 2017 ob 17:31

Trst - MMC RTV SLO/STA

Dobitnica 54. literarne nagrade vstajenje je Marija Kostnapfel, ki je nagrajena za pesniški prvenec z naslovom Pesmi. Kot piše v utemeljitvi nagrade, v tej izpoveduje v izčiščenem jeziku, kjer ni nobena beseda odveč, in nagovarja bralca s subtilnim in nekonvencionalnim slogom.

Literarno nagrado bodo pesnici izročili 24. aprila v Peterlinovi dvorani v Trstu. Marija Pirjevec v spremni besedi o pesniški zbirki, ki je izšla pri založbi Mladika, piše, da ta s svojo posebno duhovno vertikalo ter pogumom pa tudi z osebno suverenim slogom pomeni v sodobni slovenski in še posebej tržaški poeziji več kot opazen dogodek.

Marija Kostnapfel, ki se je rodila leta 1959 v Trstu, je diplomirala iz slovenščine na Fakulteti za tuje jezike Univerze v Vidmu, zatem pa se zaposlila kot profesorica slovenščine in zgodovine na Trgovskem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Gorici. Več let je poučevala slovenski jezik na Pedagoški fakulteti tržaške univerze. Objavljala je predvsem poezijo - v revijah Sodobnosti, Zaliv, Nova revija, Mladika - in strokovne zapise iz slovenske književnosti.

Nagrajenko je izbrala komisija v sestavi Lojzka Bratuž, Robert Petaros, Zora Tavčar, Diomira Fabjan Bajc, Neva Zaghet, Magda Jevnikar in Marij Maver. Iz lanske izvirne knjižne bere je pregledala 32 del zamejskih in zdomskih avtorjev z letnico 2016.

M. K.