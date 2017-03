Nagrajenci Gibanice, najvidnejši ustvarjalci sodobnoplesnega polja

Nagrajenci osme Gibanice

11. marec 2017 ob 22:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Z razglasitvijo nagrajencev se je sklenil bienale Gibanica. Med nagrajenci osme prireditve osrednjih prerezov sodobnega plesnega ustvarjanja pri nas so koreografinja Snježana Premuš, plesalka Tina Valentan, producentka Sabina Potočki, pedagoginja Andreja Kopač ter fotografa Nada Žgank in Sunčan Stone.

Že ob začetku bienala so podelili nagrado za življenjsko delo, ki je šla letos v roke plesne kritičarke Neje Kos. Na sklepnem večeru Gibanice pa so podelili nagrado Ksenije Hribar za izjemne dosežke na področju sodobnega plesa. O nagrajencih je letos presojala komisija v sestavi Mateja Bučar, Petra Tanko in Jasmina Založnik, ki je nagradila več ustvarjalcev.



Iskrena prvinska koreografija Snježane Premuš

O nagrajenki Snježana Premuš so v utemeljitvi nagrade zapisali, da je s poglobljenim in preciznim raziskovanjem različnih telesnih modalnosti in v radikalnem spoprijemanju z vprašanji, kaj določa koreografijo, nadvse dragocena in pomembna figura v slovenskem prostoru. "Navkljub ali prav zaradi velike kompleksnosti tako zastavljene vsebine je njena koreografija arheološka, prvinska, iskrena, inovativna in tudi čutna," še piše v utemeljitvi, v kateri so spomnili predvsem na njena dela iz preteklih dveh let - kratki film Inteligentno telo (2014), Fizične manifestacije (2015) in Poiesis sebstva (2016).

Izjemna gibalna senzibilnost Tine Valentan

Koreografinja in plesalka Tina Valentan je po mnenju komisije vidno prispevala k številnim plesnim predstavam: Sezona lova in Železno modra Milana Tomašika, Fizične manifestacije Snježane Premuš ali Krickrac, to sem jaz!, nastale v soavtorstvu Katje Kähkönen, Mateje Ocepek, Katje Povše in Sanje Tropp Frühwald. Zasnovala in izpeljala je tudi lastni avtorski projekt Kalipso.

O nagrajenki so zapisali, da je v poglobljenem somatskem raziskovanju telesa "uspela razviti koreografsko-plesne principe, skozi katere notranje vzgibe s spretnostjo prenaša in prevaja v kompleksne, asociativne, abstraktne gibalne materiale. (...) Njene plesne nastope določa izjemna gibalna senzibilnost, ki se razteza v širokem spektru performativnega uprizarjanja."

Za dopolnitev in profesionalizacijo poklica producentke

Producentka Sabina Potočki je "v dolgoletnem delovanju z vztrajnostjo, doslednostjo in predanostjo poklic producentke razvila, osmislila, ga visoko profesionalizirala in v številnih segmentih dopolnila in podkrepila z večstransko, vselej izjemno angažirano držo". Sodelovala je s Plesnim teatrom Ljubljana, Mestom žensk in zavodom Emanat ter sopodpisuje številne uspešne projekte (npr. Tatovi podob in Koreografski imenik), delavnice, ustvarjalne procese in njihove predstavitve.

Za vztrajno odpiranje vrat mladim ustvarjalcem

Andreja Kopač je nagrajena, ker s projekti, pri katerih sodeluje, vztrajno odpira vrata mladim ustvarjalcem, jih vodi, izobražuje, usmerja in tako sooblikuje na njihovi ustvarjalni poti. "S svojim delovanjem, zanosom, poglobljenim znanjem in delom postaja nepogrešljivi del sodobnoplesnega polja pri nas," piše komisija.

Plesna fotografija kot most med ustvarjalci in občinstvom

Dve nagradi sta šli za prispevek k umetniški fotografiji na področju sodobnega plesa, ki po mnenju organizatorjev ne povezuje samo plesne scene med seboj, ampak ustvarja most med njo in njenim občinstvom. Letos so nagradi Ksenije Hribar presodili fotografoma Nadi Žgank in Sunčanu Stonetu.

Kot perspektivno koreografinjo so nagradili Kajo Lorenci, kot perspektivna plesalca pa Žigana Kranjčana in Gašperja Kunška. Posebno nagrado po izboru komisije je za knjigo No!training lab, variacije na počasnost prejela Katja Legin.

Poleg plesnih predstav je Gibanica tudi letos ponudila bogat spremljevalni program z diskusijskimi dogodki t. i. Dosje O in okroglo mizo v okviru kuratorskih praks.

M. K.