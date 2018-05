Najbolje prodajani živeči umetnik s prodajo del za brezdomce in proti kultu osebnosti

Gerhard Richter več svojih del namenil za financiranje namestitev za nemške brezdomce

29. maj 2018 ob 11:32

Düsseldorf - MMC RTV SLO

Nemški umetnik Gerhard Richter, ki je najbolje prodajani živeči umetnik, je 18 svojih del namenil za prodajo, iz izkupička katere se bodo v okviru projekta Housing First financirale stalne namestitve za brezdomce v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija.

Gre za tri serije po šest abstraktnih slik, ki jih je Richter ustvaril leta 2015 v tehniki ofsetnega tiska na aluminijastih ploščah, naslovljene Cage f.ff. Dela so na prodaj v düsseldorfski galeriji Fiftyfifty, ki sodeluje z revijo za brezdomce Straßenmagazin. Glede na ocene bi lahko dela prodali za skupni znesek okoli milijona evrov.

Skoraj 50 stanovanj že pred tremi leti

Gerhard Richter (1932), ki je bil do leta 1993 profesor slikarstva na umetnostni akademiji v Düsseldorfu, je že podaril več del Cage f.ff v letu njihovega nastanka za tamkajšnji pilotni projekt. Posamična dela so navrgla izkupičke med okoli 90 in 170 tisoč evri.

Ta takratna donacija je galeriji Fiftyfity omogočila nakup 48 stanovanj, v katerih so namestili 53 ljudi, je sporočila predstavnica za stike z javnostmi. Prestavila je še pomembno dejstvo, da tudi tri leta pozneje še zmeraj vsi živijo v teh domovih. "Imeli smo izredno dobre izkušnje z iniciativo Housing First," je še dejala. "Na naše stranke je to, da imajo lasten stalni dom namesto začasnega zatočišča, imelo zelo pozitiven učinek."

Tokrat kar 100 stanovanj za brezdomce

Novi izkupiček od prodaje 18 Richterjevih stvaritev bo romal v sklad, ki bo omogočil nakup kar 100 stanovanj, namenjenih nastanitvi brezdomcev, je sporočila deželna oblast Severnega Porenja-Vestfalije. In tudi sama zvezna dežela bo prispevala dodatnih 424 tisoč evrov za financiranje tega projekta.

Deželna oblast Severnega Porenja-Vestfalije, na območju katere je približno 25 tisoč registriranih brezdomcev, načrtuje iniciativo Housing First kot podaljšan triletni pilotni projekt. Nad njim bedi veja krovne zveze za socialno skrbstvo Der Paritätische v tej zvezni deželi, pod okriljem katere deluje vrsta dobrodelnih organizacij. Sicer ta iniciativa, ki se je izkazala za uspešno že na Portugalskem in v Avstriji, v Nemčiji pa še ni tako razširjena, presega zagotavljanje nastanitev z reševanjem individualnih težav in pomaga brezdomcem do dolgoročne nastanitve.

Le še spektakel, ki nima nič z umetnostjo

Sodelovanje Gerharda Richterja pri tovrstnem projektu je povsem v skladu z njegovim ne prav pozitivnim mnenjem o tem, da se okoli njegove osebnosti pravzaprav gradi mit. Umetnik je namreč prepričan, da so v nebo leteče cene njegovih del dokaz tega, "kako absurdno se je razvil umetnostni trg". Meni, da to nima zveze z njegovim ustvarjanjem. "To je čisti kult osebnosti." Po njegovem mnenju gre v umetnosti le še za spektakel, saj s sliko, z umetnostjo, to nima povezave.

P. G.