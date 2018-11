Najboljša predstava Čufarjevih dni je Petelinji zajtrk

Igralski plaketi Stanki Potočnik in Nejcu Jezerniku

23. november 2018 ob 10:13

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Tako občinstvo kot strokovna žirija 31. Čufarjevih dni je za najboljšo predstavo festivala izbrala Petelinji zajtrk v režiji Gojmirja Lešnjaka - Gojca in v koprodukciji Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ter Šentjakobskega gledališča Ljubljana.

Žirija, ki so jo sestavljali igralka in animatorka Ana Ruter, igralka Alida Bevk ter režiser in pisatelj Matija Logar, je med osmimi tekmovalnimi predstavami za najboljšo izbrala Petelinji zajtrk, nominirala pa je tudi Little Rooster Productions s predstavo avtorja in režiserja Roka Sande Skiner: Večni študent ter Koroški deželni teater s predstavo Norci Slavka Pregla in Maje Gal Štromar.

Petelinji zajtrk, ki je letos slavil že na Linhartovem srečanju, s katerega je odnesel matička za najboljšo predstavo, je najbolj navdušil tudi občinstvo, ki je tej mešanici melodrame in romantične komedije prisodilo oceno 4,88.

Za najboljšo moško vlogo je nagrajen Nejc Jezernik, ki je prepričal kot Skiner v predstavi Skiner: Večni študent. Za najboljšo moško vlogo sta bila nominirana še dobitnik letošnjega matička Damijan Perne za vlogo Lojza v Petelinjem zajtrku in Dušan Stojanovič za vlogo Diktatorja v predstavi Norci.

V ženski vlogi je najbolj prepričala Stanka Potočnik kot Ministrica za zdravje in Vseslovenske mati v predstavi Norci. Nominirani sta bili sicer še igralki v predstavi Prevare KD Janeza Jalna, in sicer Klavdija Japelj za vlogo Gianne Naninni Ancelotti ter Anka Eržen za vlogo Monice Belluci Trapattoni.

Osem tekmovalnih predstav za tradicionalni festival ljubiteljskih gledališč je letos izbral selektor Iztok Valič, ki pravi, da je izbral predvsem tiste, ki po vseh gledaliških elementih dosegajo kakovost in celovitost. Za Čufarjeve plakete so se tako potegovali Loški oder, Gledališče Zarja, KD Janez Jalen, Little Rooster Productions, Koroški deželni teater, gledališka skupina Vsi prisotni, skupina Neblo, domače Gledališče Toneta Čufarja Jesenice in Šentjakobsko gledališče Ljubljana.

Med mladinskimi predstavami slavila Nova gaz

Poleg tekmovalnih so uprizorili so uprizorili še šest mladinskih predstav in nagradili tudi mlade ustvarjalce. Druga žirija, ki so jo sestavljali igralka in prevajalka Alenka Bole Vrabec, dramaturginja Kaja Novosel ter režiser in igralec David Ahačič, jim je podelila nagrade za nove ideje in nove pristope, ki se imenuje po Čufarjevi črtici, in sicer Nova gaz.

Novo gaz za izvirno odrsko doživetje je prejel avtorski projekt Šest oseb išče Williama Amaterskega mladinskega odra Nova Gorica, novo gaz za kolektivno kakovostno delo vseh ustvarjalcev pa je šla v roke Mladinski dramski družini F. B. Sedej iz Števerjana za predstavo Baron sedi na veji, ki je nastala po literarni predlogi romana Baron na drevesu Itala Calvina.

Čufarjevi dnevi so med 14. in 22. novembrom vsega skupaj postregli s 15 predstavami ljubiteljskih gledališč. Festival je obogatilo tudi spremljevalno dogajanje, sklenila pa sta ga v četrtek zvečer podelitev Čufarjevih plaket in nagrad ter premiera nove predstave domačega gledališča Za zmeraj!.

M. K.