Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Iz utemeljitve nagrade: "Klemen Kovačič v prestavi Feniks preseneča s svojo izbrušeno prezenco, z močnim občutkom za transformacijo lika nas v natančno odmerjenem ritmu pelje od preplašenega fantiča do borca, upornika." Foto: Matej Maček Skupini Koroškega deželnega teatra Slovenj Gradec je sestavljanko monologov osmih likov, ki zasledujejo mejo karikature v predstavi Terapija, uspelo združiti v subtilno in kompaktno fresko sveta brez osebne in brezosebne komunikacije. Foto: Matej Maček Dodaj v

Najboljše ljubiteljsko gledališče: že drugo leto zapored slavi teater s Senovega

Zmagovalec Linhartovega srečanja že drugo leto zapored Društvo Mali petelin, Mali Kamen

1. oktober 2017 ob 12:56

Postojna - MMC RTV SLO, STA

V Postojni se je v soboto zvečer s podelitvijo matičkov zaključilo 56. Linhartovo srečanje. Matička za najboljšo predstavo si je prislužila predstava Roka Sande Feniks v izvedbi Little Rooster Productions, Društva Mali petelin, Mali Kamen, ki je nagrado dobilo že lani.

"Presežek predstave korenini v avtorstvu Roka Sande, ki se kljub temu, da je mlad avtor, zaveda, da je ustvarjalnost pot ozaveščanja in ozdravljenja globokih razkorakov med preteklim in polpreteklim časom," je žirija zapisala v utemeljitev nagrade za predstavo Feniks. Hkrati je ista produkcija prejela še dva dodatna matička - za moško in žensko vlogo. Matička za moško vlogo je dobil Klemen Kovačič za vlogo Andreja Opeke, matička za žensko vlogo pa Maja Pinterič za več vlog v predstavi.

Matička za ansambelsko kreacijo so podelili skupini Hlodi (KUD Franc Kotar Trzin) za predstavo Grenki sadeži pravice. Poleg matičkov pa so bila podeljena še posebna priznanja: posebno priznanje žirije za pretanjen prevod teksta v polnost igralskega izraza je prejel Koroški deželni teater Slovenj Gradec za predstavo Terapija, posebno priznanje žirije za moško vlogo je šlo Filipu Mramorju za vlogo Lazarja v predstavi Žabe, Poljanski Oder (Gimnazija Poljane), posebno priznanje žirije za ansambelsko igro pa so dobili Srečko Kermauner, Bojan Vister in Saša Klančnik za ansambelsko igro v predstavi Maratonci tečejo častni krog (Šentjakobsko gledališče Ljubljana).

V letošnji sezoni se je na območna Linhartova srečanja prijavilo 132 skupin iz Slovenije in zamejstva, od katerih se jih je 27 uvrstilo na regijsko srečanje. Med temi je selektorica Ana Ruter izbrala sedem tekmovalnih predstav: poleg zmagovalnega Feniksa še Žabe v izvedbi Poljanskega odra, Zbirni center KUD Štefan Kovač iz Murske Sobote, Grenki sadeži pravice KUD Franc Kotar Trzin, Vanja gledališča Zarja Celje, Ti nori tenorji Šentjakobskega gledališča Ljubljana in Terapija Koroškega deželnega teatra Slovenj Gradec.

Srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin iz Slovenije in zamejstva sicer organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

A. J.