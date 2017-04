Najboljše v slovenski dramatiki: Grumova nagrada Simoni Hamer

Njeno besedilo bodo premierno uprizorili v Drami

8. april 2017 ob 22:00

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je prejela Simona Hamer za besedilo Razglednice ali strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni.

Omenjeno priznanje so ji podelili ob koncu 47. tedna slovenske drame (TSD) v Kranju, ki je v 13 dneh ponudil 17 predstav in vrsto spremljevalnih dogodkov. Šeligova nagrada je pripadla predstavi Republika Slovenija, Grün-Filipičevo priznanje pa Tomažu Toporišiču.

Najboljše novo dramsko besedilo so Razglednice ali strah je od znotraj votel, od zunaj pa ga nič ni. Avtorica Simona Hamer se ob tako široko zastavljeni temi, kot so strahovi človeške vrste, v besedilu ne omejuje s pravili klasičnega dramskega pisanja, ugotavlja petčlanska strokovna žirija s predsednico Matejo Pezdirc Bartol ter člani Rokom Andresom, Tatjano Ažman, Klavdijo Zupan in Gašperjem Troho.

"V naslovu nakazana tema strahu pred drugačnim, tujim, drugim je ves čas aktualna, zagotovo pa je svež, kompleksen in hkrati izrazito oseben doživljajski pogled nanjo," je v obrazložitvi zapisala žirija in dodala, da Razglednice odpirajo široke uprizoritvene možnosti in zagotavljajo navdihujoče besedilno jedro, iz katerega bodo lahko črpali gledališki ustvarjalci najrazličnejših uprizoritvenih poetik.

Žirija je izbrala tudi najboljšega mladega dramatika. V konkurenci 14 besedil je slavila Nika Švab z Ujetim trenutkom. Kot ugotavlja žirija, je trpka komedija, napisana v maniri situacijske komike, spretno izpeljano dramsko besedilo, za katero bi lahko zapisali, da črpa navdih pri sodobnih slovenskih komediografih, a vseeno v njihovo družbo prinaša svežino, ki je lastna mladi generaciji piscev.

Ista žirija je letos izbrala še dobitnika Grün-Filipičevega priznanja za dosežke v slovenski dramaturgiji, in sicer dramaturga, teatrologa in esejista Tomaža Toporišiča, ki se podpisuje pod dramaturgijo več kot 40 uprizoritev, med katerimi so nekatere doživele velik mednarodni odmev. Slovensko mladinsko gledališče je v času njegovega umetniškega vodenja vzgajalo tudi nove generacije gledalcev.

Na Tednu slovenske drame je bila podeljena tudi Šeligova nagrada za najboljšo uprizoritev festivala. Mednarodna žirija v sestavi Marina Milivojević-Madjarev, Nika Leskovšek in Ljudmil Dimitrov je nagrado dodelila predstavi Republika Slovenija v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana in Zavoda Maska.

Predstava je nagrado prejela za domišljen koncept uprizoritve, ki preizprašuje odnos posameznika do političnega, za odpiranje javnega dialoga in za družbeni učinek njene sporočilnosti, ki gledalcu ne dopušča ravnodušne pozicije. "Predstava ohranja funkcijo gledališča kot javnega foruma, ki jo je gledališče imelo vse od antike do danes," je izpostavila žirija.

A. K.