Najboljši evropski film Kvadrat, za življenjsko delo nagrajen Aleksander Sokurov

Posebna nagrada za Julie Delpy

10. december 2017 ob 11:19

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Letošnja podelitev nagrad Evropske filmske akademije se je v Berlinu odvila v znamenju celovečerca Kvadrat režiserja Rubena Östlunda. Švedska satira, ki je maja slavila že na Cannesu, je postala najboljši evropski film leta, odnesla pa tudi kipce v vseh glavnih kategorijah, v katerih je bila nominirana.

Mojster satire Ruben Östlund, ki je leta 2014 navduševal s filmom Višja sila, je v s Kvadratom v Berlinu osvojil tudi nagrado za najboljšega režiserja, najboljšega scenarista in najboljšo evropsko komedijo. Östlund z zgodbo o kustosu, ki ga kraja mobilnega telefona in ponesrečena oglaševalska kampanja muzejskega projekta pahne v eksistenčno krizo, nastavlja zrcalo sodobnemu umetniškemu svetu in obenem varljivi maski skandinavskega liberalizma.

"Želeli smo povedati nekaj pomembnega, obenem pa smo želeli tudi, da bi bilo zabavno in vznemirljivo. Mislim, da je to del evropskega pristopa," je ob prevzemu nagrade za najboljšo komedijo povedal Östlund. Ob prevzemu najpomembnejše nagrade, za najboljši film, pa je dejal, da je "strašansko srečen".



Še en kipec je filmski ekipi prinesel igralec Claes Bang, ki mu je vloga kustosa prinesla nagrado za najboljšega evropskega igralca. V ženski kategoriji je slavila Alexandra Borbely, ki je prepričala z vlogo v filmu O telesu in duši, zmagovalcu letošnjega Berlinala madžarske režiserke Ildiko Enyedi. Oba letošnja zmagovalca dveh najbolj priznanih evropskih filmskih festivalov sta imela tudi največ nominacij med igranimi celovečerci.

Najboljši dokumentarec je prvenec poljske scenaristke in režiserke Anne Zamecka Obhajilo, v katerem je prikazala moč šibkih in potrebo po spremembi, ko se ta zdi nemogoča.

"Ustrašili so se čustvenih režiserk. Vendar se ne bom vdala"

Za bogato in raznoliko kariero tako pred kot za kamero so s priznanjem za evropski prispevek k svetovni kinematografiji nagradili francosko-ameriško igralko, režiserko in scenaristko Julie Delpy. Nagrajenka je ob prevzemu kipca izrazila dvom, ali bo dokončala film, ki ga je nameravala posneti v Berlinu, ker so jo prikrajšali za sredstva. "Ustrašili so se čustvenih režiserk. Vendar se ne bom vdala. Po slovesnosti bom igrala tombolo," se je pošalila.

"Ne maram, kadar ni svobode"

Nagrado efe za življenjsko delo so podelili ruskemu ustvarjalci Aleksandru Sokurovu za njegovo delo na področju režije, dramaturgije in fotografije. Ukvarja se z velikimi temami, je pogumen, govori resnico in ni nikoli dovolil, da bi ga politični sistem utišal, ga je predstavila predsednica Efe, poljska režiserka Agnieszka Holland. "Ne maram vojne, ne maram, kadar zapirajo ljudi, in ne maram, kadar ni svobode," je po stoječih ovacijah dejal Sokurov. Obenem je obudil spomin na lani preminulega poljskega režiserja Andrzeja Wajdo.

Nagrada Čedomirju Kolarju

Med številnimi nagradami so na nocojšnji slovesnosti podelili tudi nagrado na področju koprodukcijskega sodelovanja, Prix Eurimages. Prejel jo je hrvaški filmski producent Čedomir Kolar, ki se je med drugim podpisal pod dobitnika oskarja - Nikogaršnjo zemljo Danisa Tanovića.

