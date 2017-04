Najboljši igralec je lahko samo en, MTV odslej brez razlik med spoloma

Znani so nominiranci za MTV-jeve nagrade

7. april 2017 ob 20:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

MTV je vpeljal dve novosti pri nagradah, ki jih vsako leto podeljuje filmskim stvaritvam. Odslej bo poleg filmov nagrajeval tudi televizijske presežke, a bolj odmevna je združitev do zdaj ločenih ženskih in moških igralskih kategorij.

Odslej torej ne bodo več izbirali najboljšega igralca in najbolje igralke, ampak bo v igralski kategoriji slavilo eno samo ime. Za zlato pokovko se zato potegujeta tako Emma Watson za svojo vlogo v novi igrani priredbi Lepotica in zver kot Hugh Jackman za še eno upodobitev mutanta Wolverina. V serijah sta tako v boju za isto nagrado, denimo, Emilia Clarke, "kraljica zmajev" iz Igre prestolov in Jeffrey Dean Morgan iz Živih mrtvecev.

Nekaj podobnega so že leta 2008 storili organizatorji ameriških Narodnih televizijskih nagrad, ki so dotlej po spolih ločeni igralski kategoriji združili in nagradi zdaj podeljujejo za najboljšo vlogo v drami in najboljšo vlogo v nanizanki (v letih 2012 in 2013 so sicer začasno spet uvedli ločeni kategoriji, vendar pa ju pozneje spet združili).

Medtem ko Ameriška filmska akademija ohranja igralski kategoriji ločeni, pa podeljevalci grammyjev nikoli niso delali teh razlik.

Med nominiranci za nagrade MTV prednjači kritiško hvaljena srhljivka, prvenec Jordana Peela, Zbeži!, ki je nominirana v šestih kategorijah, vključno s tisto za najboljši film in najboljšega igralca v filmu (Daniel Kaluuya). Po štiri nominacije imata Lepotica in zver in serija Stranger Things, po tri pa Atlanta, Igra prestolov in Skriti faktorji, prav tako Logan, Mesečina in This Is Us.

Nagrade bodo podelili 7. maja v Los Angelesu, povezovanje večera pa so zaupali komiku Adamu DeVinu.

Letošnji nominiranci za filmske in televizijske MTV-jeve nagrade:

Film leta:

Lepotica in zver (Beauty and the Beast)

Zbeži! (Get Out)

Logan: Wolverine (Logan)

Rogue One: Zgodba vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story)

Pri sedemnajstih (The Edge of Seventeen)

Serija leta:

Atlanta

Igra prestolov (Game of Thrones)

Insecure

Pretty Little Liars

Stranger Things

This Is Us

Najboljši poljub:

Ashton Sanders & Jharrel Jerome — Mesečina (Moonlight)

Emma Stone & Ryan Gosling — Dežela La La (La La Land)

Emma Watson & Dan Stevens — Lepotica in zver (Beauty and the Beast)

Taraji P. Henson & Terrence Howard — Imperij (Empire)

Zac Efron & Anna Kendrick — Mike & Dave Need Wedding Dates

Najboljši zlobnež:

Allison Williams — Zbeži!

Demogorgon — Stranger Things

Jared Leto — Odred odpisanih (Suicide Squad)

Jeffrey Dean Morgan — Živeči mrtveci

Wes Bentley — American Horror Story: Roanoke

Najboljši voditelj:

Ellen DeGeneres — The Ellen DeGeneres Show

John Oliver — Last Week Tonight

RuPaul — RuPaul’s Drag Race

Samantha Bee — Full Frontal With Samantha Bee

Trevor Noah — The Daily Show

Najboljši dokumentarec:

13th

Nisem tvoj zamoerc (I Am Not Your Negro)

O.J.: Made in America

This Is Everything: Gigi Gorgeous

TIME: The Kalief Browder Story

Najboljši resničnostni šov:

America’s Got Talent

MasterChef Junior

RuPaul’s Drag Race

The Bachelor

The Voice

Najboljši igralec v filmu:

Daniel Kaluuya

Emma Watson

Hailee Steinfeld

Hugh Jackman

James McAvoy

Taraji P. Henson

Najboljši igralec v seriji:

Donald Glover

Emilia Clarke

Gina Rodriguez

Jeffrey Dean Morgan

Mandy Moore

Millie Bobby Brown

Najboljši komični nastop:

Adam DeVine — Workaholics

Ilana Glazer & Abbi Jacobson — Broad City

Lil Rel Howery — Zbeži!

Seth MacFarlane — Family Guy

Will Arnett — The LEGO Batman Movie

Najboljši junak:

Felicity Jones Rogue One: Zgodba vojne zvezd

Grant Gustin — The Flash

Mike Colter — Luke Cage

Millie Bobby Brown — Stranger Things

Stephen Amell — Puščica (Arrow)

Taraji P. Henson — Skriti faktorji (Hidden Figures)

Sentimentalka:

Igra prestolov — Hodorjeva smrt

Talenti v belem (Grey’s Anatomy) — Meredith otrokom pove za Derekovo smrt

Me Before You — Will se izpove Louisi, da ne more brez nje

Mesečina — Paula pove Chironu, da ga ima rada

This Is Us — Jack in Randall med karatejem

Naslednja generacija:

Chrissy Metz

Daniel Kaluuya

Issa Rae

Riz Ahmed

Yara Shahidi

Najboljša ameriška zgodba:

Black-ish

Fresh Off the Boat

Jane the Virgin

Mesečina

Transparent

Najboljši spopad s sistemom:

Zbeži!

Skriti faktorji

Loving

Luke Cage

Mr. Robot

M. K.