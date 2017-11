Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Protagonisti zbirke kratkih zgodb Razvezani so fant na travi, dekle z anoreksijo in še drugi z osebnega ali družbenega roba, ki pa namesto ciničnega razgrajevanja lastnega položaja vzpostavljajo do svojih težav drugačen odnos. Foto: Založba Beletrina Sorodne novice Najboljši prvenec je napisala Metka Lampret Dodaj v

Najboljši knjižni prvenec Razvezani Ane Schnabl

Nagrado bodo podelili 23. novembra

8. november 2017 ob 12:16

Dobitnica nagrade slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec zadnjega leta, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je Ana Schnabl za knjigo Razvezani, v katerih osvetljuje pogled na različne bolezni sodobnega časa, kot so depresija, odvisnost, nevroza in anoreksija.



Delo, ki je izšlo pri Beletrini, prinaša kratke zgodbe, ki se, kot je ob predstavitvi romana dejala urednica zbirke Miljana Cunta, ne berejo kot prvenec, temveč kot zrelo pisanje, tako v slogovno-jezikovnem kot v idejnem in tematskem smislu.

"Avtorica se je izkazala za poznavalko značajev, saj so liki nezamenljivi, govorijo v različnih registrih, na različne načine, se osredotočajo na različne stvari. Njihovih motivov, obžalovanj, strahov in travm nam ne meče v obraz, ampak nas do njih pripelje prefinjeno, ne skozi besede, ampak skozi dejanja. Vse se skriva med vrsticami – pomembno je, kako se liki odzivajo, kako se vedejo in na kakšen način dojemajo sebe in svet okrog sebe. Ključni za zbirko so odnosi," je v recenziji o knjigi zapisala Veronika Šoster (3. program Radia Slovenija Ars). Ena izmed prevladujočih posebnosti pisanja Ane Schnabl pa je telesnost, ki pa se ne kaže vedno na erotičen način, pravzaprav je erotičen bolj redko. Gre za opažanje dlak, znoja, vsega, kar nas dela ljudi in česar se po navadi bojimo, sramujemo, kar se nam zdi pregrdo ali prehudo, da bi sploh govorili o tem. Razvezani to kršijo in teptajo tabuje; kjer bi lahko bila gnus in zadrtost, sta v zbirki odprtost in sproščenost, zato so njeni junaki res meseni in živi. Celotno recenzijo si lahko preberete tukaj.

Če je bila v preteklosti distanca literarnega lika do sebe avtoironična ali celo cinična v zbirki Ane Schnabl izgublja to zaničujočo ost, je o delu zapisal avtor spremene besede k zbirki Aljoša Harlamov, ki je dodal, da se mu to zdi pomembno, ker njeni literarni liki razumejo sami sebe in bralcu pripovedujejo o svojem notranjem doživljanju sveta in razpoloženju, pri čemer je zelo pomembno njihovo čuteče telo.

Nagrado bodo podelili na 33. Slovenskem knjižnem sejmu

Žirijo, ki je izbrala zmagovalko, so sestavljali Maja Šučur, Cvetka Bevc in David Bedrač. Nagrado bodo podelili 23. novembra na Pisateljskem odru 33. Slovenskega knjižnega sejma, skupaj z nagrado Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Dogodek boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na 3. programu Radia Slovenija Ars.

Ana Schnabl se je za naslov Razvezani odločila, ker njeni liki stremijo k svobodi, pa jim to vselej ne uspe: "Mislim, da beseda razvezan dobro povzame nemoč iti k razpadu in hkrati moč postati svoboden." V zgodbah je avtorica podala pogled na bolezni današnjega časa, kot so depresija, nevroza ali anoreksija.

