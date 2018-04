Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi Opus se pridružuje evropskemu letu kulturne dediščine. Z letošnjo temo so želeli namreč spodbujati ustvarjalnost skozi kulturno dediščino, ki jo razumemo kot odsev in izraz vrednot, identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Foto: JSKD Filip Štepec iz KD Qulenium Kranj je prepričal s koreografijo Samota se mi poda glede na odtenek kože. Foto: JSKD V starejši skupini se je najbolje odrezala Monika Witkovska iz Poljske, ki je žirante navdušila s koreografijo Fur Roman. Foto: JSKD Dodaj v

Najboljši miniaturi odplesala Filip Štepec in Monika Witkowska

Na temo Včerajšnji dnevi plešejo s teboj

3. april 2018 ob 16:18

Celje - MMC RTV SLO, STA

V Celju se je sklenilo 10. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 - Plesna miniatura 2018, na katerem sta slavila Filip Štepec in Monika Witkowska.

Na jubilejnem tekmovanju v SLG Celje in Plesnem forumu Celje so tekmovalci predstavili 27 plesnih točk, letos na temo Včerajšnji dnevi plešejo s teboj. Svoje plesne miniature so predstavili plesalci iz Slovenije, Češke, Rusije, Italije, Hrvaške, ZDA, Palestine, Tanzanije, Latvije, Madžarske, Francije, Nemčije, Belgije in Poljske, ki so bili razdeljeni v dve starostni kategoriji.

V kategoriji B so tekmovali plesalci, rojeni med letoma 1999 in 2003, v kategoriji C pa plesalci, rojeni med letoma 1994 in 1998. Nastopajoče je ocenjevala komisija v sestavi Ana Štefanec Knez, Ofra Idel in Davide Sportelli.

V skupini B je 300 evrov za najboljšo miniaturo osvojil Filip Štepec iz KD Qulenium Kranj s koreografijo Samota se mi poda glede na odtenek kože. Za najboljšo idejo je bila nagrajena Nika Sarajlija s Hrvaške s točko To Be(at) like Velebit, nagrado za najboljšo izvedbo si je prislužil Latvijec Arturs Nigalis za miniaturo Willpower, posebna pohvala je šla plesalkama Anji in Nadji Spasovski s Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, smer Sodobni ples, za Upepeljena srca. Podeljena je bila še nagrada generacijske komisije, ki jo je dobila Neja Veternik za točko Črno zlato.

V skupini C se je najbolje odrezala Monika Witkovska iz Poljske, ki si je prislužila nagrado za najboljšo miniaturo in s tem 800 evrov, žirijo pa je prepričala s koreografijo Fur Roman. Kot najboljša ideja je bil nagrajen Ironstone iz ZDA za točko Status, najboljšo plesno izvedbo sta pokazali Juliette Adrover in Alice Thomas iz Francije oziroma Nemčije, ki sta odplesali miniaturo Tales under the silence. Posebne pohvale so šle Ani Cvelfar, Sissi Bassani in Martini Piazzi iz Italije ter Kaji Vajdetič. Nagrada generacijske komisije je šla v roke Bora in Andraža Prokofjeva za Nadaljevanje objema. Kaja Vajdetič si je prislužila tudi posebno nagrado JSKD-ja in Plesnega studia INTAKT za produkcijo novega projekta, ki bo imel premiero na OPUS-u 2019.

Umetniški direktor mednarodnega festival Front@ sodobnega plesa Matjaž Farič je izbral plesne miniature, ki jih bo mogoče videti septembra na 13. Front@ festivalu v Murski Soboti. Najbolj so ga prepričali Arturs Nigalis, Ana Cvelfar, Bor in Andraž Prokofjev, Ida Hørlyck Thomsen, Juliette Adrover & Alice Thomas, Anna Karenina Lambrechts, Monika Witkowska, Sissi Bassani in Martina Piazzi ter Kaja Vajdetič.

Za razmislek o kulturni dediščini

Prireditev sta organizirala Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Območna izpostava JSKD Celje. S temami, ki jih mladim plesalcem predpišejo vsako leto, želijo spodbuditi njihovo kritično razmišljanje o posameznih vprašanjih ter jim predstavljajo povod za spoznavanje, raziskovanje in ustvarjanje. Letošnja tema z naslovom Včerajšnji dnevi plešejo z menoj, je plesalce spodbujala k razmisleku o kulturni dediščini, s tem pa so se pridružili evropskemu letu kulturne dediščine.

M. K.