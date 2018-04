Najboljši pevski zbori in velika zborovska nagrada Evrope po šestih letih nazaj v Mariboru

Hkrati 25. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018

21. april 2018 ob 11:27

Maribor - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Maribor je po šestih letih ponovno evropsko središče zborovskega petja - gostijo namreč najboljše zbore sveta, ki se bodo pomerili za veliko zborovsko nagrado Evrope. V današnjem finalu bo v Dvorani Union nastopilo pet zborov iz Švedske, Italije, Kitajske in Indonezije.

Vzporedno bo teklo še tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018.

Zbori z vsega sveta

Organizator obeh dogodkov je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Vodja mariborske izpostave Matija Varl pravi, da je tekmovanje za veliko zborovsko nagrado Evrope na zborovskem področju v svetovnem merilu najbolj ugledno tekmovanje. Kljub imenu tekmovanja niso namenjena samo evropskim zborom, temveč se jih lahko udeležijo zbori z vsega sveta.

Mihela Jagodic, svetovalka za zborovstvo pri JSKD, ocenjuje, da je prireditev izjemno pomembna za razvoj in ohranjanje kakovosti zborovskega petja. Za Radio Slovenija je povedala, da ni "zanemarljivo dejstvo, da je bilo za vse v tujini uveljavljene zasedbe ravno sodelovanje na tekmovanju za veliko zborovsko nagrado Evrope eden izmed ključnih elementov njihovega uspeha, tako zaradi nabiranja izkušenj kot tudi zaradi pridobivanja nekih strokovnih mnenj, ki so jim pomagala pri nadaljnji rasti."

V Zvezo za veliko nagrado Evrope, ki je bila ustanovljena leta 1988, je vključenih šest mest oziroma držav, poleg Maribora še Tours (Francija), Varna (Bolgarija), Arezzo (Italija), Tolosa (Španija) in Debrecen (Madžarska). Vsako leto potekajo tekmovanja v posameznih članicah, zmagovalci ene sezone vseh tekmovanj pa se udeležijo finala zmagovalcev. Tega zapored gostijo posamezne članice, tako da vsako mesto pride na vrsto vsakih šest let.

Pričakujejo 230 pevcev

Maribor je finale prvič gostil leta 2012, ko je bil Evropska prestolnica kulture (EPK). Na tokratnem tekmovanju, ki se bo začelo danes ob 17. uri, bodo nastopili zbor Allmänna Sangen iz švedske Uppsale, ki je zmagal na lanskem zborovskem tekmovanju v Sloveniji; Coro Musicanova iz Rima, ki je zmagal na tekmovanju v Franciji; The Stockholms Musikgymnasium Chamber Choir iz Stockholma, ki je zmagal na tekmovanju v Bolgariji; Beijing Philharmonic Children's Choir iz Pekinga, ki je zmagal na tekmovanju v Italiji, in The Resonanz Children's Choir iz Džakarte, ki je zmagal na tekmovanju v Španiji. Skupno v Mariboru pričakujejo 230 pevcev.

Ocenjevala jih bo sedemčlanska mednarodna žirija v sestavi svetovno uveljavljenih zborovskih strokovnjakov, na čelu žirije bo Slovenka Karmina Šilec.

Hkrati še tekmovanje slovenskih pevskih zborov

V Dvorani Union bo danes in v nedeljo potekalo tudi 25. tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2018. Gre za bienalno državno tekmovanje odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin na najvišji ravni, na katerem bo nastopilo 20 zasedb s 650 pevci. Osem zasedb bo letos nastopilo prvič, tekmovanja pa se bo udeležilo tudi pet zborovodij debitantov.

N. Š.