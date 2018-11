Najboljši prvenec knjižnega sejma je knjiga Eve Markun

Menažerija je zbirka osmih kratkih zgodb

21. november 2018 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnjo nagrado knjižnega sejma za najboljši prvenec je prejela zbirka zgodb Menažerija, v kateri Eva Markun predstavi čredo "divjih, eksotičnih, čudesnih" živali.

Menažerija, ki je izšla pri založbi JSKD, prinaša osem proznih besedil z dogajalnim prostorom med slovenskim podeželjem in Kambodžo. "Prepričljivost in avtentičnost, s katerima pisateljica izpisuje zgodbe, umeščene na slovensko podeželje, nista nič manjši, kadar nas pripoved pelje v azijsko džunglo. Tako se pri tistih, ki so locirane v tujino, navsezadnje celo budi občutek, da pravzaprav beremo prevod vrhunske avtorice, ki prihaja z dotičnega območja," piše v obrazložitvi nagrade.

Avtorica, ki se v prvencu literarnozvrstno giblje med novelo in kratko zgodbo, se je izkazala za izvrstno pripovedovalko s pretanjenim občutkom za jezik in detajl. Sejemsko nagrado ji bodo podelili v petek zvečer na pisateljskem odru.

Pisateljičini liki so, kot piše v obrazložitvi, kompleksni, psihološko dodelani in vešče karakterizirani, najsi gre za nosečnice, na katere pritiska patriarhalno okolje, za azijskega dečka, ki s tabletami oskrbuje svojo z zdravili zasvojeno mamo, za budističnega novica ali manipulativnega moža, zakonolomca, ki tako spretno laže, da še sam sebi verjame.

Igra "na meji med naravnim in kulturnim"

A naj se protagonisti in dogajalni prostor od zgodbe do zgodbe še tako spreminjajo, Eva Markun zanesljivo poskrbi, da Menažerija ostaja kompaktna, notranje sklenjena knjiga. Besedila je namreč mogoče ugledati skozi prizmo njene krovne teme: preigravanja nejasnih meja med naravnim in kulturnim. "To preigravanje sicer ni nikoli ubesedeno enako ali s podobno pripovedno strategijo, vendar vedno dobi še dodatno simbolno razsežnost. Vse to pa je izpisano v izčiščenem, sugestivnem in gibkem slogu, ki ga krasita bogata in izvirna metaforika ter razkošen besedni zaklad, poln tujk in strokovnega izrazoslovja, predvsem s področja biologije," je še zapisala komisija, ki so jo sestavljali Maja Šučur, Goran Dekleva in Denis Škofič.

To ni prva nagrada za Menažerijo. Nagrajena je bila že v okviru festivala kratke zgodbe Novo mesto short v organizaciji založbe Goga, kjer je bila razglašena za najboljšo kratkoprozno zbirko preteklega leta. Nagrado ji je namenila strokovna žirija v sestavi članov Društva slovenskih literarnih kritikov.

