Najdenega Pompejca vendarle ni zdrobil kamniti blok

V rokah držal mošnjo z novci

1. julij 2018 ob 15:00

Pompeji - MMC RTV SLO

Po nadaljnjem izkopavanju so arheologi vendarle našli tudi preostali del okostja nesrečnega Pompejca, ki je bežal pred izbruhom Vezuva. Sijajno odkritje, ki pa poruši prvotno teorijo, da je pokojnega med bežanjem pred izbruhom zdrobil kamen. Kot kaže, je bil vendarle tudi sam ena od številnih žrtev, ki so se zadušile ob mešanici vročih delcev, lave in plina iz bruhajočega vulkana.

Prve domneve arheologov so temeljile na položaju velikega kamnitega bloka, ki je prekrival zgornji del okostja. Ker so našli zgolj okostje spodnjega dela trupa in noge, ne pa tudi lobanje, so sklepali, da je to zdrobil balvan, ki je možakarja pribil ob tla.

Kot pa zdaj poroča CNN, je nadaljnje raziskovanje terena pokazalo, da se je pod tlemi, kjer je ležal skelet, nahajal rov iz časa neapeljske veje Burbonov (se pravi 18. oziroma 19. stoletja). Med kopanjem tunela se je očitno vdrl del tal, del okostja Pompejca je je s tem padlo v luknjo. Tam so arheologi zdaj naši tudi zgornje ude, toraks in lobanjo.

"Identificirane ostanke okostja sestavljajo še zgornji del toraksa, ude, lobanjo in čeljust," so v izjavi za javnost zapisali v Arheološkem parku Pompeji. "Trenutno so na analizi, ki bo več povedala o zlomih, s tem pa bo mogoče točneje rekonstruirati zadnje trenutke življenja umrlega," so še zapisali.

Ob sebi imel mošnjo z denarno popotnico

Po odmevnem odkritju okostja, ki so ga predstavili konec maja, so našli tudi ostanke majhne mošnje, ki jo je Pompejec tesno držal ob prsnem košu, v njej pa 20 srebrnikov in dva bronasta novca. Znanstveniki kovance sicer še vedno analizirajo, arheologi pa pravijo, da je takšen znesek zadostoval za dve- do tritedensko oskrbo družine.

Ostali podatki o Pompejcu ostajajo enaki prvim poročilom. 30-letni moški je imel okuženo golenico, ki mu je onemogočala ali vsaj oteževala tek, zaradi česar mu verjetno ni pravočasno uspelo zapustiti mesta. Njegovo okostje so našli v prvem nadstropju zgradbe, ležalo pa je na drobnem vulkanskem materialu.

Usoden izbruh ohranil slikarske spomenike

Do izbruha Vezuva je prišlo 24. avgusta leta 79 – vulkan je bruhal 19 ur, izbruh pa je bil tako močan, da so lapili padli celo na afriško obalo, v Egipt in Sirijo. Izbruh je bil usoden za Pompeje, Herculaneum in nekatera druga naselja v bližini, obenem pa je prav ta naravna katastrofa poznejšim stoletjem ohranila dragocene, predvsem slikarske, spomenike, ki jih brez tega ne bi poznali. Ne gre seveda samo za konkretne freske Pompejev, temveč rimsko slikarstvo na sploh, saj se je tega rimskega ustvarjanja ohranilo izredno malo in bi brez pompejanskih del težko dovolj dobro rekonstruirali tovrstno likovno snovanje tistega časa.

Stoletja prekrito s pepelom

Preden so Pompeji doživeli tragični konec, je v njih bivalo 13.000 ljudi. Mesto je bilo dolga stoletja pokrito s pepelom, vse dokler ga niso odkrili leta 1749, danes pa je ena največjih turističnih znamenitosti Italije.

M. K.