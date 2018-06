Najdražja slika na svetu, Da Vincijev Odrešenik sveta, kmalu na ogled v Abu Dabiju

Razstavljena bo od 18. septembra

29. junij 2018 ob 13:42

Abu Dabi - MMC RTV SLO, STA

V abudabijskem muzeju Louvre v Združenih arabskih emiratih so najavili, da bo Da Vincijeva slika Odrešenik sveta (Salvator mundi) pri njih razstavljena od 18. septembra.

Slika je bila na dražbi v New Yorku novembra lani prodana za 450 milijonov dolarjev in velja za najdražje umetniško delo, kadar koli prodano na dražbi.

Umetnino je dražila dražbena hiša Christie's v New Yorku in več kot podvojila staro ceno za katero koli na dražbi prodano umetniško delo.

"Naše darilo svetu"

"Da Vincijeva mojstrovina, ki je bila sprva izgubljena in nato dolgo hranjena v zasebni lasti, je sedaj naše darilo svetu," je dejal Mohamed Halifa Al Mubarak, vodja oddelka za kulturo in turizem v Abu Dabiju.

Najdražjo sliko na svetu naj bi po prvih informacijah po nakupu pridobile lokalne oblasti, decembra pa je New York Times razkril, da za nakupom stoji član savdske kraljeve družine, princ Badr bin Abdulah. Nato pa je časnik Wall Street Journal poročal, da je omenjeni nakup opravil v imenu savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki pa tega ni nikoli potrdil.

Nebeška upodobitev Jezusa Kristusa je nastala okoli 1500

Leonardo da Vinci je umrl leta 1519, do danes se je ohranilo manj kot dvajset njegovih del. Restavrirani portret, nebeška upodobitev Jezusa Kristusa, ki je nastala okoli leta 1500, je ena od manj kot 20 slik tega renesančnega umetnika, za katere je znano, da še obstajajo. Sicer pa so bile vseznalčeve umetnine zelo iskane tudi še, ko je bil živ.

Slika odrešenika je bila več let izgubljena, pozneje pa so prevladala ugibanja, da gre za kopijo izvirnika. Šele pred šestimi leti so potrdili njeno pristnost, mnogi jo označujejo za največje odkritje 21. stoletja.

Prvotno ustvarjena za francosko kraljevo družino

Oljna slika velikosti 65 x 45 centimetrov naj bi nekoč pripadala angleškemu kralju Karlu I., potem ko naj bi bila prvotno ustvarjena za francosko kraljevo družino. V Anglijo naj bi jo leta 1625 prinesla hčerka francoskega kralja Henrieta Marija, po poroki z angleškim monarhom.

Leta 1958 so pooblaščenci za Cookovo zbirko sliko Salvator mundi na dražbi v Londonu prodali za borih 45 funtov, saj so jo pripisovali italijanskemu renesančnemu slikarju Boltraffiu, enemu najboljših da Vincijevih učencev.

Znova se je pojavila leta 2005

Za več let se je nato za njo izgubila sled, nakar se je znova pojavila leta 2005 in pritegnila veliko zanimanja kot "izgubljeni Leonardo". Pred novembrsko dražbo je bila v lasti ruskega zbiralca in milijarderja Dmitrija Ribolovljeva.

N. Š.