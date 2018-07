Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prizor z ene od kitajskih premier spektakla Asura. Foto: Reuters Se nam samo zdi ali pa je kostumografsko-maskerska ekipa Asure zelo pozorno gledala Igro prestolov? Foto: IMDb Kitajski blockbusterji praviloma sicer nimajo enakega mednarodnega dometa kot hollywoodski, a v zadnjih letih smo bili priča vzponu zanimivega novega hibrida, kitajsko-hollywoodske koprodukcije. Foto: IMDb Dodaj v

Najdražji kitajski film vseh časov po tednu dni izginil iz kinematografov

Porazen zaslužek za spektakel Asura

17. julij 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Po katastrofalno slabi gledanosti v premiernem koncu tedna so Kitajci iz kinodvoran umaknili fantazijsko epopejo Asura, najdražji domači film v zgodovini.

Kitajska, ki je na dobri poti, da prehiti ZDA kot največje filmsko tržišče na svetu, je hotela z Asuro postaviti temelj fantazijski filmski franšizi, ki bi se lahko kosala denimo z Gospodarjem prstanov.

Spektakel Asura je za svoje sofisticirane posebne učinke in orjaško snemalno ekipo in zvezdniško igralsko zasedbo potreboval primeren proračun: samo produkcijski stroški so se po neuradnih podatkih gibali okrog 750 milijonov juanov (dobrih 95 milijonov evrov); projekta se je prijela krilatica "najdražji kitajski film vseh časov". A streznitev je bila groba: v premiernem koncu tedna je Asura zaslužil pičlih 49 milijonov juanov (6 milijonov evrov), zaradi česar so ga umaknili iz kinodvoran.

Vest je bila potrjena na uradnem profilu filma na družbenem omrežju Weibo. Producenti se "globoko opravičujejo gledalcem, ki filma niso imeli priložnosti videti, ter vsem kitajskim in mednarodnim članom ekipe, ki so v zadnjih šestih letih sodelovali pri produkciji".

Asura je režijski prvenec nekdanjega vodje kaskaderskih ekip Peng Džanga (Rush Hour 3, prva dva dela Somraka), velik del ekipe pa so uvozili iz Hollywooda. Kostumografinja je bila oskarjevka Ngila Dickson (Gospodar prstanov), direktor zvoka je bil Martin Hernandez (Birdman, Povratnik), Charlie Iturriaga (Deadpool, Hitri in drzni 7) pa je bil na čelu ekipe vizualnih učinkov.

Film, ki je naslov dobil po triglavih polbogovih iz budističnega verovanja, je zgodba o pastirju (18-letni zvezdnik Vu Lej), ki se izkaže za reinkarnacijo ene izmed glav bojevniškega kralja Asure. Tony Leung Ka-faj in Carina Lau Kar-ling igrata drugi dve glavi, skupaj pa se skušajo prebiti v nebesa.

Jang Hongtao, predsednik produkcijskega podjetja Ningxia, ki je bilo glavni financer projekta, je pred premiero film javno podprl: "To je zgodba z ogromno domišljije. Hoteli smo, da bi film ljudem vlival zaupanje v lastno kulturo in da bi s projektom lahko izurili več domačih talentov." Predpremierna publiciteta se je obnesla – objav v zvezi s filmom je bilo pred premiero na omrežju Weibo ogromno, državni mediji pa so poročali o "najtežje pričakovanem filmu tekmovalne poletne sezone".

Sfižilo pa se je, ko je bilo treba iti v kino: obisk je bil slab, na agregatni spletni strani Douban pa se je povprečna ocena vrtela okrog 3,1 (od desetih možnih zvezdic).

Namerna sabotaža – ampak čigava?

Producenti filma so prepričani, poroča Hollywood Reporter, do so z množičnimi negativnimi odzivi film namerno sabotirali spletni "troli". Pojavili so se očitki, da je šlo za koordiniran napad t. i. "vodne vojske" – ekipe plačanih piscev, ki naj bi umetno napihnili negativne ocene filma.

Vseeno pa Asura še ni dokončno pokopan. Predstavnik produkcijske hiše Zhenjian Film, ki je prav tako delno financirala film, je za kitajsko tiskovno agencijo Sina izjavil, da do umika filma "ni prišlo samo zaradi slabega zaslužka" in da bodo v film vnesli določene popravke in ga potem še enkrat poslali med ljudi.

Če Asura v drugem poskusu ne doseže boljšega zaslužka, se lahko v zgodovino filma vpiše kot ena največjih finančnih polomij vseh časov.

Kitajski blockbusterji praviloma sicer nimajo enakega mednarodnega dometa kot hollywoodski, a v zadnjih letih smo bili priča vzponu zanimivega novega hibrida, kitajsko-hollywoodske koprodukcije. Najodmevnejša med njimi je bila Kitajski zid, ki sicer z zaslužkom tudi ni upravičil svojega 150-milijonskega proračuna.

A. J.